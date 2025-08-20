Μητσοτάκης στο TikTok για τις συλλήψεις εμπρηστών: Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ - Real.gr

Quantcast
Μητσοτάκης στο TikTok για τις συλλήψεις εμπρηστών: Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ

18:14, 20/08/2025
Μητσοτάκης στο TikTok για τις συλλήψεις εμπρηστών: Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ

«Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας» τονίζει με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Μέσα από ανάρτησή του στο TikTok, o Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε αυστηρό μήνυμα σε όσους προκαλούν πυρκαγιές, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, επισημαίνοντας τις αυστηρές ποινές που πλέον επιβάλλονται με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα.

«Ήξερες ότι φέτος μόνο έχουν γίνει παραπάνω από 300 συλλήψεις για εμπρησμούς σε δάση;» αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως πλέον οι εμπρηστές δεν μένουν ατιμώρητοι όπως συνέβαινε στο παρελθόν και πρόσθεσε: «Παλαιότερα βλέπαμε εμπρηστές να συλλαμβάνονται και να πέφτουν στα μαλακά εξαιτίας των αδικαιολόγητα χαλαρών κυρώσεων. Αυτό πια άλλαξε».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα έχουν αυστηροποιήσει σημαντικά το πλαίσιο των ποινών: «Όλες οι ποινές που αφορούν εμπρησμό δάσους εκτίονται πλέον στη φυλακή. Δηλαδή δεν αναστέλλονται, ούτε μετατρέπονται με οποιονδήποτε τρόπο. Συνοδεύονται από βαριά πρόστιμα και δήμευση περιουσίας».

@kyriakosmitsotakis_Τέλος η ατιμωρησία. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, ούτε με το φυσικό μας περιβάλλον.

♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

Παράλληλα αναφέρθηκε και στη σύνθετη φύση του φαινομένου, λέγοντας πως «αντίπαλός μας δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση. Είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας είτε από αμέλεια, είτε από πρόθεση».

Και κατέληξε: «Η πολιτεία δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Ούτε φυσικά και με το πολύτιμο φυσικό περιβάλλον της χώρας. Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ».

