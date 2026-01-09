Μητσοτάκης στο TikTok: Καμία ενεργή κατάληψη στα πανεπιστήμια, διεγράφησαν 308.000 φοιτητές - φαντάσματα - Real.gr

Το πρώτο βίντεο στο TikTok για το 2026 ανέβασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με θέμα τα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια.

Ο πρωθυπουργός ξεκινά από «τα δύο πράγματα» που «πρέπει» να γνωρίζουμε και «δύο εικόνες» που πρέπει να δούμε.

«Το 2025 για πρώτη φορά υλοποιήσαμε τη δέσμευσή μας να διαγράψουμε τους εκατοντάδες χιλιάδες αιώνιους φοιτητές από τα μητρώα των πανεπιστημίων. Για να είμαι πιο ακριβής 308.000 κατ’ ονομα φοιτητές-φαντάσματα διεγράφησαν».

Επίσης σημειώνει πως δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη σε χώρους διδασκαλίας των πανεπιστημίων. «Τελειώνουμε με μία πρακτική δεκαετιών η οποία έχει ταλαιπωρήσει πολύ το δημόσιο πανεπιστήμιο» υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως «περνάμε σε μία νέα εποχή».

Στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός παραθέτει και δύο χαρακτηριστικές εικόνες: τη μεταμόρφωση του κυλικείου της Νομικής Σχολής, «πώς ήταν και πώς είναι σήμερα», καθώς και τη νέα βιβλιοθήκη του Τμήματος Θετικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έναν χώρο που –όπως αναφέρει– τελούσε υπό κατάληψη για πολλές δεκαετίες και πλέον έχει μετατραπεί σε σύγχρονο χώρο γνώσης.

«Αυτή είναι η εικόνα των δημόσιων πανεπιστημίων που θέλουμε και για την οποία αγωνιζόμαστε», τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι το 2025 ήταν μια καλή χρονιά για τα δημόσια πανεπιστήμια και εκφράζοντας την εκτίμηση πως το 2026 θα είναι ακόμη καλύτερη.