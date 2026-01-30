Μητσοτάκης στο TikTok: Μείωση φόρων σημαίνει αύξηση μισθών – Το είπαμε, το κάναμε - Real.gr

Στις αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα από την εφαρμογή των φορολογικών ελαφρύνσεων που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο TikTok.

«Σταματήστε για λίγο να σκρολάρετε είναι σημαντικό! Γνωρίζω πολύ καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας και ξέρω καλά ότι κανένα μέτρο ελάφρυνσης από μόνο του δεν αρκεί», σημείωσε αρχικά, αναφερόμενος στις σημερινές αυξήσεις, που οφείλονται στον προϋπολογισμό και στην πρόβλεψη για μείωση των φόρων.

Όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός, οι αυξήσεις αθροίζουν υπό προϋποθέσεις μέχρι και δύο μισθούς τον χρόνο, ανάλογα με τη μισθολογική κλίμακα, την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση, καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι να στηρίξει έμπρακτα την ελληνική οικογένεια.

Στο βίντεο, ο πρωθυπουργός παραπέμπει και στο σχετικό απόσπασμα από την ομιλία του στη ΔΕΘ, όπου είχε εξαγγείλει τη μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. «Το είπαμε και το κάνουμε», κατέληξε.