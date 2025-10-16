Μητσοτάκης στο TikTok: Στο €1,10 το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος στην Αττική, το 2023 ήταν στο €1,37 - Real.gr

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω ανάρτησης του στο TikTok, αναφέρθηκε στη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης ενόψει του φετινού χειμώνα.

Πιο συγκεκριμένα, όπως σημείωσε, το πετρέλαιο θέρμανσης στην Αττική πωλείται φέτος γύρω στο 1,10 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,37 ευρώ το 2023, επισημαίνοντας μάλιστα ότι σε ορισμένα σημεία μπορεί να βρεθεί και φθηνότερα.

Αντίστοιχη εικόνα, πρόσθεσε, παρουσιάζεται και στην περιφέρεια, όπου η τιμή από 1,40 ευρώ πέρυσι έχει υποχωρήσει περίπου στο 1,13 ευρώ το λίτρο.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι οι τιμές «οριστικοποιήθηκαν σήμερα» και χαρακτήρισε τη μείωση «μια ακόμη μικρή νίκη στη μάχη κατά της ακρίβειας».

Δείτε το βίντεο στο TikTok:




