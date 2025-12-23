Μητσοτάκης στο υπουργικό: Δεν υποκύπτουμε σε εκβιασμούς, θα συζητάμε όπου χρειάζεται - Real.gr

Με μια σύντομη αναφορά στις κινητοποιήσεις των αγροτών που, όπως είπε, ελπίζει να εκτονωθούν ξεκίνησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την εισαγωγική τοποθέτησή του στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που είναι η τελευταία για το 2025. «Θέλω να θυμίσω ότι και χθες είχαμε νέες εκταμιεύσεις και μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές όπως είχαμε δεσμευθεί ότι θα κάνουμε, ύψους συνολικά 3,8 δισ. ευρώ. Όχι χωρίς κάποιες καθυστερήσεις βέβαια καθώς όπως έχουμε πει ήταν μία σύνθετη διαδικασία η οποία γίνεται εν κινήσει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ, με κονδύλια όμως περισσότερα από πέρυσι και σίγουρα -και να το τονίσουμε αυτό- με ελέγχους σαφώς εγκυρότερους. Από τα 27 αιτήματα του κλάδου τα 20 έχουν ήδη λυθεί ή έχουμε πει ότι μπορούν να συζητηθούν. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να τονίζουμε σε κάθε ευκαιρία είναι ότι η χώρα μας αποκτά επιτέλους έναν δίκαιο και γρήγορο τρόπο αποζημιώσεων στη θέση ενός συστήματος το οποίο ήταν πρακτικά χρεωκοπημένο» είπε.

Στο σημείο αυτό είπε «θέλω να θυμίσω ότι δυστυχώς μόνο η παράταξή μας στήριξε στη Βουλή αυτή την πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία προφανώς είναι συμφωνημένη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε καταστεί μονόδρομος προκειμένου να αποκτήσουμε όπως είπα ένα σύστημα επιδοτήσεων το οποίο να διακρίνεται από διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Και τρίτον να πω και πάλι ότι πρόθεσή μας είναι να συστήσουμε μία διακομματική επιτροπή στη Βουλή η οποία θα εξετάσει τα πιο μεσοπρόθεσμα – μακροπρόθεσμα ζητήματα, τις προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα. Ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα πόρισμα το οποίο να μπορεί να είναι δεσμευτικό για όλα τα κόμματα.

Οι αγρότες έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα αλλά και η Πολιτεία απάντησε με βάση τις αντοχές της οικονομίας αλλά και τις πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στην ΕΕ. Τώρα νομίζω ότι έχει πια έρθει η σειρά της κοινής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στο εμπόριο, στις συγκοινωνίες, στις μεταφορές που προφανώς πρέπει να είναι ελεύθερες, στις τοπικές αγορές που έχουν ανάγκη να λειτουργήσουν, στους χειμερινούς προορισμούς που περιμένουν αυτές τις μέρες για να μπορέσουν να ενισχύσουν τους τζίρους τους. Αλλά και στους δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες οι οποίοι έχουν προγραμματίσει να γιορτάσουν αυτές τις μέρες στην περιφέρεια. Όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας δεν πρέπει ούτε να ταλαιπωρηθούν αλλά κυρίως δεν πρέπει να ρισκάρουν κ. Υπουργέ κανένα τροχαίο σε επικίνδυνες παρακαμπτηρίους. Κι εδώ θέλω να είμαι απολύτως σαφής: τον πρώτο λόγο για την απελευθέρωση οποιουδήποτε δρόμου τον έχει η Τροχαία και η οδική ασφάλεια είναι πάντα η πρώτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Σε όσους λοιπόν προτιμούν έναν παράδοξο, να διεκδικούν αλλά να μην συζητούν και να μιλούν την ώρα που τους καλούμε σε διάλογο, θα το ξαναπώ αυτή η κυβέρνηση σε εκβιασμούς δεν πρόκειται να υποκύψει και ούτε από την άλλη πλευρά μπορούμε να μεροληπτήσουμε υπέρ μίας κοινωνικής ομάδας εις βάρος των υπολοίπων. Θα συζητάμε όπου χρειάζεται, έχουμε πει πολλές φορές ότι πολλά από τα αιτήματα των αγροτών μας είναι δικαιολογημένα και σπεύδουμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας να μπορούμε να τα ικανοποιήσουμε. Αλλά το πλαίσιο πια των δυνατοτήτων της κυβέρνησης έχει οριοθετηθεί με απόλυτη σαφήνεια. Εξάλλου η πολιτική μας επιλογή είναι πάντα να αναλαμβάνουμε δράσεις υπέρ των πολλών αυξάνοντας εισοδήματα, μειώνοντας φόρους ως ανάχωμα στην ακρίβεια. Να θυμίσω και πάλι ότι ήδη τα μέτρα τα οποία έχουμε εξαγγείλει έχουν αρχίσει να υλοποιούνται: η επιστροφή ενός μισθώματος σε 900.000 ενοικιαστές, το τακτικό πια βοήθημα των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους μας, η αναδρομικότητα των αυξήσεων στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και βέβαια οι συνταξιούχοι μας οι οποίοι -καθώς οι συντάξεις τους προκαταβάλλονται- έχουν αρχίσει ήδη να βλέπουν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που έχουμε κάνει με τις ετήσιες αυξήσεις αλλά και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς αλλά και με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών η οποία βέβαια αφορά και τους συνταξιούχους μας», είπε ο πρωθυπουργός και έδωσε κάποια παραδείγματα.

Υπογράμμισε επίσης ότι από την αρχή του χρόνου θα έχουμε τον μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά του βορείου του ανατολικού και του βορειοανατολικού Αιγαίου και βέβαια από τον Μάρτιο ένας σημαντικός αριθμός συμπολιτών μας θα πληρώνουν ουσιαστικά μειωμένο ΕΝΦΙΑ. Παραπάνω από 12.000 χωριά και κοινότητες θα δουν τον ΕΝΦΙΑ να μηδενίζεται εντός της επόμενης διετίας. Από τον Απρίλιο θα έχουμε την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Και θα επαναλάβω για ακόμη μία φορά ότι η κυβέρνηση θα είναι απολύτως συνεπής στους προεκλογικούς στόχους που είχε θέσει ως προς τις αυξήσεις των μισθών και του κατώτατου μισθού και εκτιμούμε και του μέσου μισθού ο οποίος το 2027 θα έχει φθάσει τα 1.500 ευρώ.

Επανέλαβε ότι «όλα αυτά δεν γίνονται εν κενώ. Η αύξηση των μισθών έρχεται σε συνδυασμό με τη σημαντικότερη αποκλιμάκωση της ανεργίας που έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες δεκαετίες -θυμηθείτε πού ήταν η ανεργία το 2019 και πού είναι σήμερα. Και βέβαια με ένα συνεχιζόμενο κυβερνητικό έργο στον τομέα της καθημερινότητας και θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στην πολύ σημαντική συμφωνία που υπεγράφη χθες για 23 νέους συρμούς και intercity και προαστιακούς. Μια συμφωνία αξίας μεγαλύτερης των 300 εκατ. ευρώ και νομίζω ότι πια με μεγάλη βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι το 2027 ξημερώνει μία νέα ημέρα για τους σιδηροδρόμους μας με τακτικά, γρήγορα και απολύτως ασφαλή δρομολόγια Αθήνας – Θεσσαλονίκης αλλά και με ανακαινισμένους σταθμούς. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ο σιδηρόδρομος περνάει σε μία νέα εποχή όπως εξάλλου είχαμε δεσμευθεί». Τόνισε στο σημείο αυτό ότι δεν χρειάζεται να ειπωθεί κάτι περισσότερο γιατί ειδικά στον τομέα αυτό πρέπει να μιλάμε με συγκεκριμένα έργα αλλά είπε ότι αισθάνεται βέβαιος ότι το έργο που έχει δρομολογηθεί θα μπορεί να υλοποιηθεί.

«Κάνω και μια αναφορά μιας και είναι μέρες εορτών και ο κόσμος θα μετακινηθεί στην αποτελεσματικότητα του νέου ΚΟΚ. Εκτιμώ ότι θα κλείσουμε για πρώτη φορά το 2025 με μία σημαντική μείωση στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα σε συνδυασμό με τις νέες κάμερες οι οποίες ήδη πια με αυτοματοποιημένο, διαφανή τρόπο επιδίδουν τα πρόστιμα στους παραβάτες. Νομίζω ότι εδώ πραγματικά στον τομέα της νομιμότητας στον δρόμο κάτι αλλάζει όπως έχει ήδη αλλάξει στις γειτονιές, στα γήπεδα και τα πανεπιστήμια».

Επανέλαβε ότι οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν ασχέτως αν μπορεί να συναντούν κάποια εμπόδια στην αρχή της υλοποίησής τους. «Για αυτό και είμαι πολύ αισιόδοξος και για τις μάχες οι οποίες μας περιμένουν το 2026 και στο στεγαστικό και στη συνεχιζόμενη μάχη με το βαθύ κράτος και στα θέματα του κόστους ζωής. Αρκεί να μείνουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας και να θυμίζουμε σε κάθε συνομιλητή μας από πού ξεκινήσαμε, πού είμαστε και πόσο ασταθής είναι ο κόσμος γύρω μας και πόσο ασφαλής σε αντίστιξη είναι η πατρίδα μας».

Τόνισε ότι ο πολίτης δεν μπορεί να θεωρεί αυτονόητα αυτά τα οποία κατέκτησε και είπε ότι το 2026 θα είναι ένα πλήρες έτος κυβερνητικής δουλειάς ωσότου εισέλθουμε στο 2027 που θα έχει προεκλογικά χαρακτηριστικά.

Ακολούθως πέρασε στην ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης και αναφέρθηκε σε κάποιες θεσμικές αλλαγές που θα υλοποιηθούν μέσα στο 2026 και έκλεισε με ευχές.