Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: «Η Τουρκία να άρει το casus belli» - Ολόκληρη η ομιλία του πρωθυπουργού -ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Στην 80η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ απηύθυνε ομιλία το απόγευμα της Παρασκευής (26/9) ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Ο κ. ΜητσοτάκηςΞεκάθαρό μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το βήμα του ΟΗΕ ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι οι γείτονες πρέπει να ανακαλέσουν το casus belli, καθώς «ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος, όχι η γλώσσα των όπλων».

Ανέφερε μάλιστα ότι η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας και αξιόπιστος εταίρος στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων. Στηρίζουμε τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Επιζητούμε διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας».

Ανέφερε, ωστόσο, ότι «δεν είμαστε αφελείς, καθώς γνωρίζουμε τις απειλές και τις συνθήκες ασφάλειας στην ευρύτερη γειτονιάς μας». «Η ασφάλεια είναι ο θεμέλιος λίθος της ευημερίας», πρόσθεσε.

Όσον αφορά στο Ουκρανικό, υπογράμμισε ότι «δεν δεχόμαστε την αλλαγή συνόρων με τη βία».

«Ο πόλεμος βρίσκεται ήδη στο τέταρτο έτος. Η Ουκρανία δεν είναι μια περιφερειακή διαμάχη, είναι ο πόλεμος για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια. Η Ελλάδα θα συνεχίζει την υποστήριξη προς τον ουκρανικό λαό».

«Δεν μπορεί να υπάρχει φόρμουλα ειρήνης χωρίς την Ουκρανία στο τραπέζι», συμπλήρωσε.

Σχετικά με τη Γάζα, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου. Είμαστε στρατηγικοί εταίροι με το Ισραήλ, αλλά αν συνεχίσει έτσι, θα απομακρύνει τους φίλους του».

«Από την πρώτη ημέρα είμαστε υπέρ του δικαιώματος του Ισραήλ να αμυνθεί. Μιλήσαμε για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση του πυρός. Όμως, τίποτα δεν δικαιολογεί τον θάνατο χιλιάδων παιδιών και τον ανθρωπιστικό πόνο των Παλαιστινίων». Τόνισε, δε, ότι η χώρα μας παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη λύση των δύο κρατών.