Μητσοτάκης: Θα ανακοινώσει μέτρα για την αυστηροποίηση της οπλακατοχής - Real.gr

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει μέτρα για την αυστηροποίηση του πλαισίου της οπλοκατοχής, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Θα υπάρξει μια μόνιμη εγκατάσταση του τμήματος αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη.

Στόχος της κυβέρνησης να μπει ένα τέλος στα φαινόμενα βίας που έχουν παρατηρηθεί.

Πιο συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στο μακελειό που σημειώθηκε στην Κρήτη πριν από μερικές ημέρες είπε πως σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις από το πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή, για τον τρόπο που δίνονται οι άδειες αλλά και για τους ελέγχους που θα γίνονται.

«Όπως είπε και ο κ. Χρυσοχοΐδης θα υπάρξει μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματών στην Κρήτη αλλά και μία σειρά από άλλα που θα τα ακούσουμε από τον πρωθυπουργό. Θεωρώ πως όλοι, και ο κ. Ανδρουλάκης και άνθρωποι ανεξαρτήτως κομμάτων, πρέπει να είμαστε στην ίδια σελίδα και να πάρουμε κοινές πρωτοβουλίες».