Μητσοτάκης: Θα έπινα μια μπίρα με τον κ. Ανδρουλάκη - Real.gr

Σε μια πιο χαλαρή διάθεση κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο Action24, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε ποιον αρχηγό κόμματος θα επέλεγε για να περάσει ένα ελεύθερο απόγευμα.

Στην ερώτηση της δημοσιογράφου για το «με ποιον αρχηγό κόμματος θα πήγαινε για μια μπίρα», ο κ. Μητσοτάκης απάντησε χωρίς περιστροφές: «Μιας και με ρωτάτε συγκεκριμένα, θα έπινα μια μπίρα με τον κ. Ανδρουλάκη».

Ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι η επιλογή του δεν έχει να κάνει με πολιτικές διαφορές αλλά με την προσωπική διάσταση της σχέσης: «Μου κάνει εντύπωση πως μερικές φορές, στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης, οι άνθρωποι χάνουν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα σε προσωπικό επίπεδο», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο προσωπικός του χρόνος προτιμά να περνά με ανθρώπους που του δίνουν χαρά και ευχαρίστηση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των γιορτών: «Πιστεύω πολύ στην ανάγκη να περνάμε χρόνο με τους φίλους μας, τους ανθρώπους που αγαπάμε. Μας δίνουν δύναμη και αντοχή για τη χρονιά που έρχεται», είπε χαρακτηριστικά.