Μητσοτάκης: Θεμέλιο της κοινωνικής πολιτικής είναι η οικονομία - Τέσσερα μη κερδοσκοπικά Πανεπιστήμια θα λειτουργήσουν φέτος στην Ελλάδα - Real.gr

Στις μεταρρυθμίσεις και τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Παιδείας εν όψει της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς εστίασε το ενδιαφέρον του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην εν εξελίξει συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης και αφού αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις του υπουργείου Παιδείας σε όλες τις βαθμίδες της Δημόσιας Εκπαίδευσης επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι «λίγο πριν από το πρώτο κουδούνι είναι λογικό να ολοκληρώνονται οι εργασίες και οι προετοιμασίες του υπουργείου Παιδείας και με το διορισμό σχεδόν 10.000 εκπαιδευτικών, φέτος η έμφαση δίδεται στο Δημοτικό και την ειδική αγωγή» και συνέχισε επισημαίνοντας ότι «το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα και με θετική ανταπόκριση από την ελληνική κοινωνία. Κάθε σχολείο, που ανακαινίζεται δίνει μία αίσθηση αισιοδοξίας στην τοπική κοινωνία».

Επίσης, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι φέτος υποδεχόμαστε τα 12 πρώτα Ωνάσεια Γυμνάσια και Λύκεια ως πρότυπες δημόσιες μονάδες, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην εμβληματική καινοτομία, όπως η λειτουργία των πρώτων 4 μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων. «Πρόκειται για μία μεταρρύθμιση, που πραγματοποιείται με καθυστέρηση 10ετιών και το γεγονός ότι δεν αδειοδοτήθηκαν όλα τα ιδρύματα, που είχαν υποβάλει αίτηση αποδεικνύει πόσο αυστηρός είναι ο έλεγχος, που έχουμε επιβάλει για τον οποίο τάχα κάποιοι ανησυχούσαν και επιμένουν σε μία μίζερη κριτική. Δεν πρόκειται για νίκη της κυβέρνησης, αλλά για νίκη της απλής λογικής έναντι της ιδεοληψίας και μία στιγμή δικαίωσης για όλες τις οικογένειες, που στο παρελθόν πλήρωσαν για τις σπουδές των παιδιών τους στο εξωτερικό» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εν συνεχεία, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε με νόημα ότι «θεμέλιο της κοινωνικής πολιτικής είναι η οικονομία, που τη χρηματοδοτεί» και αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, που όπως είπε «αίρει τη γραφειοκρατία» σχετικά με την έναρξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η ενημέρωση προϋποθέτει τη διαφάνεια.

Τέλος, ειδική μνεία έκανε ο πρωθυπουργός στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, που αφορά στην κωδικοποίηση όλων των σχετικών διατάξεων και επεσήμανε ότι «έχει τεράστια σημασία, καθώς απλοποιεί την καθημερινότητα των πολιτών και μειώνει την γραφειοκρατία».