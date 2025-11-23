Μητσοτάκης: Τη Δευτέρα η πρόσθετη ενίσχυση των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους - Real.gr

Η κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Καλή σας ημέρα. Αυτήν την εβδομάδα κλείσαμε τρία χρόνια από τότε που ξεκίνησα από εδώ να μοιράζομαι μαζί σας εβδομαδιαία το κυβερνητικό έργο.

Πρωτοβουλίες, δράσεις και παρεμβάσεις για να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών, χωρίς να αφήνουμε κανέναν πίσω. Ένα πείραμα που τελικά έγινε μια αγαπημένη συνήθεια κάθε Κυριακή, αλλά και μια άσκηση πειθαρχίας και ταυτόχρονα λογοδοσίας προς όλες και όλους σας ανεξαιρέτως. Η πολιτική έχει αξία μόνο όταν υπηρετεί το συγκεκριμένο και το χειροπιαστό, τις μεγάλες και μικρές αλλαγές που μπορεί να φέρει καθημερινά στις ζωές όλων μας. Όχι στα λόγια αλλά με πράξεις. Ευχαριστώ όλες και όλους που μπαίνουν στον κόπο κάθε εβδομάδα να διαβάζουν αυτούς τους μίνι απολογισμούς (εντάξει, όχι και τόσο μίνι), ελπίζοντας κάθε φορά να βρίσκετε έστω και κάτι που κάνει λίγο καλύτερη την καθημερινότητά σας.

Συνεχίζοντας, λοιπόν, αυτήν την από τριετίας κυριακάτικη συνήθεια, ξεκινώ σήμερα με μια είδηση που αφορά τους χαμηλοσυνταξιούχους και τη διαρκή προσπάθεια που κάνουμε για τη στήριξη των εισοδημάτων τους. Η νέα, μόνιμη πλέον, πρόσθετη ενίσχυση των 250 ευρώ θα καταβληθεί στους λογαριασμούς τους νωρίτερα του προγραμματισμένου, από αύριο, Δευτέρα. Και θα είναι η πρώτη μιας σειράς αυξήσεων που θα δουν στα εισοδήματά τους, καθώς από τον Ιανουάριο θα δουν αύξηση στις αποδοχές τους τόσο λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών όσο και λόγω της ετήσιας αύξησης στις συντάξεις. Ενώ ξεκινά από τον Δεκέμβριο (συντάξεις Ιανουαρίου) και η κατάργηση κατά 50% της προσωπικής διαφοράς για όσες συντάξεις επιβαρύνονται ακόμη από αυτήν.

Αυτό, όπως και πολλά άλλα, είναι μέτρα που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό για το 2026, το οριστικό σχέδιο του οποίου κατατέθηκε στη Βουλή. Θα έχουμε περισσότερα να πούμε γι’ αυτόν κατά τη συζήτησή του στη Βουλή. Κρατήστε μόνο ότι πρόκειται για έναν προϋπολογισμό με εθνικό και αναπτυξιακό πρόσημο, που ενισχύει το εισόδημα εκατομμυρίων πολιτών. Η πρόβλεψή μας είναι ότι και το 2026 θα έχουμε ισχυρή ανάπτυξη 2,4% -σχεδόν διπλάσια από την εκτιμώμενη για την Ευρωζώνη, περαιτέρω μείωση του πληθωρισμού και της ανεργίας, καθώς και νέα αποκλιμάκωση του χρέους. Περισσότερα, σε λίγες μέρες!

Ο πρώτος χρόνος εφαρμογής του νέου Δικαστικού χάρτη έχει ήδη φέρει αποτελέσματα: τα στοιχεία του Just Stat, του παρατηρητηρίου Δικαιοσύνης, δείχνουν ότι ο χρόνος έκδοσης απόφασης από τα Πρωτοδικεία μειώθηκε στο μισό, από τις 705 ημέρες στις 364 ημέρες. Η βελτίωση αφορά στο 92% της δικαστικής ύλης πανελλαδικά. Η πιο θεαματική αλλαγή αφορά το Πρωτοδικεία Αθηνών, το μεγαλύτερο της χώρας, όπου ο εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης απόφασης μειώθηκε από τα 4 χρόνια στον 1,5 χρόνο! Σημαντική βελτίωση και στη Θεσσαλονίκη, όπου ο χρόνος έπεσε από 12 σε 7,5 μήνες, και στον Πειραιά, από 12 σε 9 μήνες. Οι χρόνοι αυτοί είναι πλέον καλύτεροι από τον μέσο όρο των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης και θα βελτιωθούν ακόμη περισσότερο από την 1η Ιανουαρίου 2026 με τη νέα Πολιτική Δικονομία. Βασικοί λόγοι επιτυχίας είναι ο διπλασιασμός του δικαστικού δυναμικού με συνενώσεις στα δικαστήρια που έχουν μεγάλο φόρτο υποθέσεων, η επέκταση της δικαιοδοσίας του και η σωστά προετοιμασμένη χωροταξική κατανομή των δικαστηρίων μέσω εξαντλητικής διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Στον ίδιο άξονα μεταρρυθμίσεων και αποκατάστασης της ομαλότητας, έρχονται και οι εξελίξεις στον αγροτικό κόσμο. Με την έγκριση της Κομισιόν στο νέο σχέδιο δράσης, οι επιδοτήσεις ξεκινούν να καταβάλλονται μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, αρχίζοντας από το 70% της βασικής ενίσχυσης. Το υπόλοιπο 30% και το Μέτρο 23 θα ακολουθήσουν μετά τους απαραίτητους ελέγχους, ενώ έως το τέλος της χρονιάς θα πληρωθούν και τα μικρότερα προγράμματα. Η τεχνική λύση δεν θα ισχύει πλέον και θα υπάρχει το κριτήριο ομορότητας, δηλαδή θα επιτρέπεται να δηλώνονται βοσκοτόπια μόνο στον νομό κατοικίας και στους όμορους νομούς. Τα χρήματα που θα περισσέψουν με την εφαρμογή του νέου συστήματος, δεν θα γυρίσουν στις Βρυξέλλες, αλλά θα ανακατανεμηθούν εσωτερικά με δεύτερη κατανομή στους έντιμους παραγωγούς. Για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα ζώα τους από την ευλογιά, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουμε πρόσθετη στήριξη για τις απώλειες εισοδήματος, πέρα από τις ήδη προβλεπόμενες αποζημιώσεις. Το μόνο που τους καλούμε να κάνουν είναι να τηρούν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας και να συνεργαστούν με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Αντιμετώπισης της Ευλογιάς.

Επόμενο θέμα, το στεγαστικό. Δίνουμε παράταση μέχρι τις 31 Μαΐου 2026 στην προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» (αντί για 31 Δεκεμβρίου που ήταν αρχικά) και αντίστοιχα η προθεσμία εκταμίευσης επεκτείνεται ως τις 31 Αυγούστου 2026. Ταυτόχρονα, διευρύνονται σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια (πλέον στις 25.000 ευρώ για άγαμους, 35.000 ευρώ για ζευγάρια και 5.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί), ώστε να καλυφθούν ακόμη περισσότεροι δικαιούχοι όλων των κατηγοριών, αλλαγή που ευνοεί άγαμους, ζευγάρια και μονογονεϊκές οικογένειες. Το πρόγραμμα έχει ήδη φτάσει στο 65% της απορρόφησης, με 1,3 δισ. ευρώ να έχουν δεσμευτεί και συνολικά, μαζί με το «Σπίτι μου 1», περίπου 18.000 νοικοκυριά να έχουν αποκτήσει κατοικία. Για να αυξηθεί και η διαθεσιμότητα κατάλληλων κατοικιών στην αγορά, έρχεται και το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», που θα ενεργοποιηθεί από το νέο έτος και θα αφορά παλιά ακίνητα που είτε είναι κλειστά είτε ιδιοκατοικούνται, με στόχο την αύξηση της προσφοράς πρώτης κατοικίας. Για πρώτη φορά οι ανακαινίσεις κατοικιών θα χρηματοδοτούνται με κοινοτικούς πόρους, κάτι που μέχρι τώρα δεν επιτρεπόταν. Αλλά περισσότερα γι’ αυτό, από το νέο έτος!

Τον Ιούλιο η κυβέρνησή μας ψήφισε έναν πολύ σημαντικό νόμο με τον οποίον θωρακίζεται με πιο αποτελεσματικό τρόπο η απαγόρευση διάθεσης καπνικών προϊόντων και αλκοόλ στους ανήλικους. Προχωρήσαμε τώρα στο πιο δύσκολο, αλλά και πιο σημαντικό κομμάτι: την ενεργοποίηση των ψηφιακών εργαλείων που θα επιτρέπουν στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και την Ελληνική Αστυνομία να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την εφαρμογή του νόμου. Θυμίζω, τρία είναι αυτά τα εργαλεία: η ψηφιακή επιβεβαίωση της πραγματικής ηλικίας του υποψήφιου αγοραστή τέτοιων προϊόντων -και είμαστε πρωτοπόροι ως προς αυτό στην ΕΕ, το ηλεκτρονικό μητρώο των επιχειρήσεων που φιλοξενούν ιδιωτικές εκδηλώσεις με συμμετοχή ανηλίκων, με υποχρεωτική την προαναγγελία τους, και το ηλεκτρονικό μητρώο ελέγχου προϊόντων καπνού και αλκοόλ, με επίσης υποχρεωτική τη δήλωση της πώλησής τους. Με αυτά, οι έλεγχοι της ΕΛΑΣ –που έχει πλέον την κύρια αρμοδιότητα– γίνονται πιο στοχευμένοι και αποτελεσματικοί. Ήδη, μέσα σε 3,5 μήνες, οι παραβάσεις για παραμέληση ανηλίκων έχουν αυξηθεί κατά 50%. Τονίζω ξανά ότι χρειάζεται όλοι μας, Πολιτεία και κοινωνία, οι γονείς να αναλάβουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί για να προστατέψουμε τα παιδιά μας από τους κινδύνους του εθισμού στο κάπνισμα και στην κατανάλωση αλκοόλ.

Προχωρώ σε δύο ακόμη σημαντικά βήματα κοινωνικής πολιτικής για τα άτομα με αναπηρία. Το πρώτο είναι το νέο σύγχρονο ΚΕΠΑ που παραδώσαμε πλέον σε λειτουργία στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ώστε να προσφέρουμε αξιοπρεπείς συνθήκες σε όσους πολίτες με αναπηρία επισκέπτονται τα ιατρεία για εξετάσεις και τις πιστοποιήσεις τους. Σύγχρονες υποδομές, περισσότεροι γιατροί και ψηφιοποίηση διαδικασιών έχουν συμβάλει σε σημαντική μείωση των εκκρεμών ραντεβού, που θα γίνουν ακόμη λιγότερα με την απλοποίηση που κάνουμε στη λίστα των μακροχρόνιων και αμετάκλητων αναπηριών ώστε να μην απαιτούνται πολλαπλές πιστοποιήσεις για χιλιάδες άτομα με αναπηρία. Το δεύτερο βήμα είναι η υποβολή αιτήσεων για την νέα Κάρτα Αναπηρίας. Θα αποστέλλεται εντός δύο εβδομάδων με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που δηλώνει ο δικαιούχος, ο οποίος στη συνέχεια θα την ενεργοποιεί με τον κωδικό που θα λάβει στο κινητό του τηλέφωνο. Με την επίδειξη της Κάρτας Αναπηρίας, οι κάτοχοί της μπορούν να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα σε διάφορες υπηρεσίες, να τη χρησιμοποιούν ως ισοδύναμο δικαιολογητικό αντί της πιστοποίησης αναπηρίας, να μετακινούνται δωρεάν σε όλα τα ΜΜΜ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η κάρτα δίνει επίσης και δωρεάν είσοδο σε δημόσιους χώρους πολιτισμού. Με λίγα λόγια, είναι ένα εργαλείο ελευθερίας για κάθε πολίτη με αναπηρία.

Αυτήν την εβδομάδα βρέθηκα στη μακρινή Σιγκαπούρη, όπου συναντήθηκα με τον Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό της χώρας, αλλά και με μεγάλους επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Η Σιγκαπούρη είναι μια παγκόσμια οικονομική δύναμη και λειτουργεί ως «πύλη» για ολόκληρη τη νοτιοανατολική Ασία. Κάτι αντίστοιχο είμαστε και εμείς για τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Γι’ αυτό και οι συνέργειες που μπορούμε να αναπτύξουμε είναι πολλές και ουσιαστικές: στη ναυτιλία, το διαμετακομιστικό εμπόριο, τον τουρισμό αλλά και την ψηφιακή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Χάρηκα πολύ, επίσης, για τις επαφές που είχα και με εκπροσώπους της δυναμικής ελληνικής κοινότητας. Ακόμη περισσότερο χάρηκα διότι τους άκουσα να λένε ότι σκέφτονται σοβαρά πλέον την επιστροφή τους στην Ελλάδα, λόγω των ευκαιριών που βλέπουν να δημιουργούνται στην πατρίδα μας.

Τους Έλληνες της διασποράς και ειδικά της γενιάς του brain drain αφορά, μεταξύ άλλων, και το επόμενο μεταρρυθμιστικό μας βήμα στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, με την ενοποίησή του και με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου να «αλλάξουμε πίστα». Γι’ αυτόν τον σκοπό συγκροτήσαμε ομάδα εργασίας με κορυφαίους επιστήμονες και κυβερνητικά στελέχη, η οποία θα παρουσιάσει την πρότασή της για τη διακυβέρνηση του ερευνητικού χώρου υπό ένα νέο Υπουργείο μέχρι τον Μάρτιο. Θα ακολουθήσει διάλογος με τα πανεπιστήμια και Έλληνες ερευνητές του εξωτερικού, όπως και με την επιχειρηματική κοινότητα, ώστε η παραγόμενη έρευνα να απαντά ακόμη περισσότερο στις ανάγκες της οικονομίες και να διαμορφώσουμε ένα σύγχρονο, ανταγωνιστικό σύστημα έρευνας και καινοτομίας. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να γίνει η Ελλάδα μια χώρα που προσελκύει ταλέντο, δημιουργεί καινοτόμες επιχειρήσεις, κρατά τους νέους επιστήμονες εδώ και φέρνει πίσω όσους έφυγαν. Είναι στρατηγική μας επιλογή.

Θέλω, πριν ολοκληρώσω, να αναφερθώ σε ένα θέμα που απαιτεί σταθερή και σοβαρή αντιμετώπιση: την εγκληματικότητα και τη χρήση όπλων στην Κρήτη. Όπως είχα σημειώσει πριν δύο εβδομάδες, προχωρούμε σε ένα συνολικό σχέδιο. Από το Ρέθυμνο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη παρουσίασε λεπτομερώς τις αλλαγές και τις νέες πρωτοβουλίες, καθώς και τις οργανωτικές και νομοθετικές αλλαγές που επεξεργάστηκαν από κοινού με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πέρα από την ενδυνάμωση της παρουσίας της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη και την ανασυγκρότηση των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης, προχωρά η ίδρυση της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσαράς Κρήτης με έδρα τις Μοίρες και δύναμη 165 αστυνομικών. Στο νομοθετικό σκέλος, αυστηροποιείται ουσιαστικά το πλαίσιο για την παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία: δυνατότητα επιβολής περιοριστικών όρων όταν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα, αυστηρότερες ποινές για άσκοπους πυροβολισμούς (τουλάχιστον 2 έτη φυλάκισης και έως 30.000 ευρώ πρόστιμο) και ευθύνη για καταστηματάρχες που τους επιτρέπουν. Αντίστοιχες ποινές προβλέπονται και για όσους παρακινούν, διαφημίζουν ή διευκολύνουν την παράνομη χρήση όπλων. Διευρύνονται επίσης οι χώροι όπου η οπλοφορία αποτελεί κακούργημα, όπως κοινωνικές εκδηλώσεις και εμποροπανηγύρεις, ενώ η οπλοκατοχή και οπλοφορία πυροβόλου όπλου καθίστανται γενικά κακουργηματικές πράξεις. Σε περιπτώσεις υποτροπής η ποινή δεν μετατρέπεται, δεν αναστέλλεται και η έφεση δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, προβλέπεται περίοδος τεσσάρων μηνών για οικειοθελή παράδοση παράνομων όπλων, χωρίς ποινικές κυρώσεις. Η βούλησή μας να τελειώνουμε επιτέλους με τους θανάτους που προκαλεί ένα «έθιμο» που κυριολεκτικά σκοτώνει είναι ξεκάθαρη και αδιαπραγμάτευτη.

Με όλα αυτά κλείνω τη σημερινή ανασκόπηση. Εύχομαι να έχετε μια όμορφη, ήρεμη Κυριακή και να γεμίσετε δυνάμεις για την εβδομάδα που έρχεται.»