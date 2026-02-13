Μητσοτάκης: Το σύνθημα «Νομιμότητα Παντού» γίνεται πράξη στην καθημερινότητα - Real.gr

Quantcast
Μητσοτάκης: Το σύνθημα «Νομιμότητα Παντού» γίνεται πράξη στην καθημερινότητα
Μητσοτάκης: Το σύνθημα «Νομιμότητα Παντού» γίνεται πράξη στην καθημερινότητα

13:10, 13/02/2026
Μητσοτάκης: Το σύνθημα «Νομιμότητα Παντού» γίνεται πράξη στην καθημερινότητα

Σε μια συγκυρία όπου η αντιμετώπιση της παραβατικότητας βρίσκεται ψηλά στη δημόσια ατζέντα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέρχεται με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας τις πρόσφατες επιχειρησιακές επιτυχίες των αρχών και υπογραμμίζοντας ότι το σύνθημα «Νομιμότητα Παντού» μετατρέπεται σε απτό αποτέλεσμα στην καθημερινότητα των πολιτών.

«Κι όμως, παρά τις δυσκολίες, το σύνθημα “Νομιμότητα Παντού” γίνεται πράξη στην καθημερινότητα. Από τους δρόμους των πόλεων, τις συνοικίες και τα πανεπιστήμια, μέχρι τα γήπεδα, τις καταλήψεις και την οικονομική δραστηριότητα, το μήνυμά μας είναι σαφές: η μάχη με την παραβατικότητα και την ατιμωρησία είναι συνεχής», αναφέρει ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του.

Επισημαίνει ότι «ήδη, η ΑΑΔΕ εξάρθρωσε ένα δίκτυο απάτης με εκατοντάδες “αχυρανθρώπους”, που υπεξαιρούσαν 43 εκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Χρήματα που κανονικά θα μπορούσαν να δοθούν για καλύτερα νοσοκομεία και σχολεία αντί να καταλήξουν στις τσέπες συμμοριών.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία εντόπισε μία μεγάλη εγκληματική οργάνωση που παρασκεύαζε και διακινούσε λαθραία καπνικά προϊόντα. Με δομή και λειτουργία, μάλιστα, που της επέτρεπαν να δρα στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Κάτι που αναδεικνύει και τη δυσκολία της αναμέτρησης με τη σύγχρονη παρανομία».

Ο πρωθυπουργός τονίζει ότι «οι επιτυχίες αυτές δεν είναι μεμονωμένες. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι μόνο από τον Οκτώβριο του 2024, η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος έχει διαχειριστεί 958 υποθέσεις, διαλύοντας 173 οργανώσεις και συλλαμβάνοντας 3.094 δράστες οι οποίοι βρίσκονται, πλέον, στα χέρια της Δικαιοσύνης. Αλλά όχι μόνο…

Γιατί στο ίδιο διάστημα, οι φορολογικές αρχές έχουν θέσει στο μικροσκόπιο δεκάδες περιπτώσεις σοβαρής φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Με κυκλώματα που δρουν με θρασύτητα στην αγορά. Δυστυχώς, όμως, μερικές φορές ακόμη και σε επίορκους θύλακες που ακόμη διατηρούνται στο “βαθύ κράτος”».

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο κ. Μητσοτάκης, «αξίζει να υποδεχτούμε θετικά την πρόοδο που σημειώνεται, καθώς πράγματι δηλώνει ότι γίνονται σοβαρά βήματα κατά της παραβατικότητας. Επαναλαμβάνω, ωστόσο, ότι πρόκειται για μάχη η οποία απαιτεί χρόνο και συνέπεια. Αποτελώντας έναν καταλύτη ασφάλειας για τον πολίτη και κλειδί για την εμπιστοσύνη του προς την Πολιτεία».

«Συνεχίζουμε, λοιπόν. Η “Νομιμότητα Παντού” είναι για εμάς μία διαρκής δέσμευση», καταλήγει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

