Μητσοτάκης: Υψηλότερες ενισχύσεις από προηγούμενες χρονιές για τους ειλικρινείς αγρότες - Real.gr

Η ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, μέσα από την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Στην επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας εστιάζει, στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για «μια πραγματικά ιστορική κοινωνική συμφωνία».

Ο πρωθυπουργός μιλά για «7 μήνες εντατικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους», τονίζοντας πως «συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έγινε από κεντροδεξιά κυβέρνηση» και εξηγώντας πώς φτάσαμε στην εν λόγω εξέλιξη.

Στη συνέχεια, ο Κ. Μητσοτάκης κάνει αναφορά στις πληρωμές που έγιναν την περασμένη εβδομάδα, όπως αυτή της επιστροφής ενοικίου και της μόνιμης ενίσχυσης των 250 ευρώ σε 1,2 εκατ. συνταξιούχους του e-Efka, ενώ ειδική μνεία γίνεται στους αγρότες και τις αποζημιώσεις που αναμένεται να λάβουν.

Παραδέχεται, δε, και εξηγεί γιατί είναι μειωμένη φέτος η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης σε σχέση με πέρυσι. «Η προκαταβολή είναι πράγματι προσωρινά μικρότερη κατά 25% σε σχέση με πέρυσι (363 εκ. φέτος / 476 εκ. πέρυσι) γιατί κυρίως υποβλήθηκαν λιγότερες δηλώσεις και διαπιστώθηκαν επίσης ελλείψεις σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από περίπου 44.000 αγρότες για τους οποίους θα γίνει στο αμέσως επόμενο διάστημα επαλήθευση στοιχείων. Ωστόσο, η χώρα δεν πρόκειται να χάσει ούτε ένα ευρώ από τους πόρους που θα περισσέψουν. Αφού καταβληθούν η βασική ενίσχυση, η συνδεδεμένη ενίσχυση, οι εξισωτικές αποζημιώσεις και τα οικολογικά σχήματα, θα ακολουθήσει μια «δεύτερη κατανομή» για τους ειλικρινείς αγρότες που θα λάβουν υψηλότερες ενισχύσεις από προηγούμενες χρονιές. Στόχος είναι οι επιδοτήσεις να πηγαίνουν σε πραγματικούς παραγωγούς για πραγματική παραγωγή και να σταματήσουν τα «πανωγραψίματα» και τα εικονικά μισθωτήρια».

Ακολούθως, ο πρωθυπουργός αναφέρεται σε θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης, Υγείας και Αθλητισμού.

Δείτε την ανάλυση του πρωθυπουργού:



