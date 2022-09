Μητσοτάκης: Δεν «τσιμπάμε» στις προκλήσεις της Τουρκίας

«Είμαστε καταδικασμένοι να συνυπάρχουμε, αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που αν και δεν απέκλεισε τον διάλογο, διεμήνυσε πως όλοι ξέρουν ότι δεν παίζουν με την Ελλάδα.

«Θα είμαι πολύ αυστηρός ως προς τα όρια που θέτουμε. Με τις συμμαχίες που έχουμε, ξέρουν όλοι ότι δεν παίζουν με την Ελλάδα. Από την άλλη πρέπει να συζητάμε και να λύνουμε τις διαφορές μας ή να συζητάμε και να συμφωνούμε ότι διαφωνούμε, χωρίς να πλακωνόμαστε. Χρειαζόμαστε κάθε μέρα αυτή την ένταση και αυτό το δηλητήριο;» αναρωτήθηκε ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Sfera.

Δένδιας για τουρκικές δηλώσεις: Σαφής, υπαρκτή απειλή κατά της κυριαρχίας της Ελλάδας

Τις απειλές της Τουρκίας κατά της Ελλάδας, που αμφισβητούν ακόμη και την κυριαρχία των νησιών, θα παρουσιάσει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στην άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο πλαίσιο της 77ης εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με τον κ. Δένδια να τις χαρακτηρίζει "σαφή, υπαρκτή απειλή".

"Θα συζητήσουμε εδώ με τους συναδέλφους μου υπουργούς Εξωτερικών, ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, πρώτα απ' όλα την Ουκρανία και τις εξελίξεις μετά την ουκρανική αντεπίθεση", ανέφερε ο κ. Δένδιας σε δήλωσή του σε δημοσιογράφους, κατά την άφιξή του στη συνάντηση.

"Αλλά, επίσης, θα έχω την ευκαιρία να δείξω στους συναδέλφους μου μια σειρά από ανακοινώσεις, δηλώσεις και απειλές της Τουρκίας κατά της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένου και του ζητήματος της κυριαρχίας των νησιών του Αιγαίου. Διότι αυτό πλέον έχει περάσει σε ένα πρωτοφανές επίπεδο αποτελώντας μια σαφή, μια υπαρκτή απειλή κατά της κυριαρχίας της Ελλάδας", υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

We are discussing here, first of all ???? & the developments after the Ukrainian counteroffensive. But also, I will have the opportunity to show to my colleagues a number of Turkey’s announcements, declarations, threats against ???? including the sovereignty of the Aegean islands. pic.twitter.com/81eQ5PEvOt