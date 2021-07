Μητσοτάκης: «Ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία του κόσμου, η Ακρόπολη, είναι πλέον προσβάσιμο σε όλους»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφίες της χθεσινής επίσκεψης της παραολυμπιακής ομάδας στην Ακρόπολη και λίγο πριν αναχωρήσει για το Τόκυο.

The Greek Paralympic team at the Acropolis. For many of our fantastic Paralympians, this is the first time such a visit has been possible given past accessibility issues. That’s changing and one of the world’s most important historical monuments is now accessible to all. pic.twitter.com/pAHNuwxI1v