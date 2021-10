Μητσοτάκης: Η επόμενη δεκαετία ίσως να είναι ένας θρίαμβος

«Η δεκαετία του 2010 ήταν σχεδόν μια καταστροφή. Ευτυχώς όχι αυτό το οποίο θα μπορούσε να είναι κάτι για το οποίο δεν μπορούμε να είμαστε ιστορικά υπερήφανοι. Ίσως η επόμενη δεκαετία να είναι σχεδόν ένας θρίαμβος» δήλωσε ο κ.Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συζήτησης με θέμα «Ελληνική Κοινωνία: Από τη σπορά στην καρποφορία»

« Είναι βέβαιο ότι στο τομέα αυτό είμαστε ακόμη πίσω και μας καταδιώκουν στερεότυπα ανταγωνισμού μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.Όπως μας καταδιώκουν και συμφωνίες οι οποίες έγιναν στο παρελθόν με μεγάλη άνεση σε βάρος της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Που στην ουσία όλοι ήθελαν να είναι αρεστοί σε όλους και το αποτέλεσμα το πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά. Δεν θεωρώ ότι και οι κοινωνικοί εταίροι ήταν άμοιροι ευθυνών για την οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας. Νομίζω ότι όλοι έχουμε ωριμάσει και οι κοινωνικοί εταίροι έχουν ωριμάσει, η «εργοδοσία» αντιλαμβάνεται ότι θα πρέπει να έχει έναν μεγαλύτερο ρόλο που θα πηγαίνει πέρα και πάνω από στενή προάσπιση των συμφερόντων των μετόχων και χρειάζεται ένα ευρύτερο αποτύπωμα παρουσίας» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση με θέμα «Ελληνική Κοινωνία: Από τη σπορά στην καρποφορία», στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών στη μνήμη του επίτιμου προέδρου του, Θεόδωρου Παπαλεξόπουλου.

«Το κράτος ως κυβέρνηση έχει διευκολύνει πολύ την ελληνική επιχειρηματικότητα αυτά τα δύο χρόνια μειώνοντας φόρους και εισφορές, βελτιώνοντας την ρευστότητα, εξασφαλίζοντας πολιτική σταθερότητα που είναι πολύ σημαντική αν θέλει κανείς να κάνει μακροχρόνιες επενδύσεις. Νομίζω ότι στο επίπεδο του ευρύτερου κοινωνικού διαλόγου τώρα έχει έρθει και η ώρα της επιχειρηματικότητας, στα πλαίσια της προάσπισης της ανταγωνιστικότητας, να δει ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πραγματική στήριξη του κόσμου της εργασίας, προς το εισόδημα, προς γενικότερες παροχές, διότι αυτό θα είναι μια ευκαιρία να επιστραφεί ένα μέρισμα ανάπτυξης και να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες για έναν καινούργιο ευρύτερο κοινωνικό διάλογο με άλλα κριτήρια» πρόσθεσε.

«Πολλές αντιλήψεις αλλάζουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία, πράγμα το οποίο θα επιτρέψει έναν πιο ουσιαστικό και πιο εποικοδομητικό διάλογο. Αρκεί να μπορέσουμε να μείνουμε μακριά από την ακραία πόλωση, από τους διχασμούς, που, δυστυχώς, αποτελούν στοιχείο του πολιτικού διαλόγου σε πολλές χώρες. Ίσως το γεγονός ότι εμείς αναμετρηθήκαμε, με μια έκφανση τουλάχιστον του ελληνικού λαϊκισμού, φτάσαμε κοντά στην χρεοκοπία και μπορέσαμε και ξεφύγαμε από αυτό το vertigo και τώρα βλέπουμε μια άλλη πολιτική προσέγγιση να βοηθήσει συνολικά στην ωρίμανση της ελληνικής κοινωνίας και να μας επιτρέψει πια να μπορούμε να συζητάμε πολιτικά με βάση πραγματικά στοιχεία και πραγματικά δεδομένα», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της επιστροφής στην κανονικότητα και στο αν είναι αναγκαία στην πολιτική η ανάληψη ρίσκου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε: «Εάν η κανονικότητα είναι η επανάληψη του παρελθόντος, τότε είμαστε χαμένοι από χέρι. Δεν είναι εύκολο το out of the box thinking στη δική μας τη δουλειά, είναι όμως απολύτως απαραίτητο. Ξέρουμε ότι όταν πρέπει να κινηθούμε γρήγορα θα κάνουμε και λάθη. Αλλά το μεγαλύτερο λάθος το οποίο μπορούμε να κάνουμε σήμερα είναι να μην πάρουμε ρίσκα. Και το ρίσκο εν προκειμένω είναι να μην συμβιβάζεσαι κατ' ανάγκη με αυτό το οποίο βλέπεις ότι συμβαίνει σήμερα αλλά να κάνεις μία στοχευμένη και λογική πρόβλεψη γι' αυτό το οποίο θα γίνει αύριο - μεθαύριο, αν θέλεις να είσαι έτοιμος για εκείνη την ημέρα, που είναι βέβαιο ότι θα έρθει πιο γρήγορα από ό,τι το περιμένεις».

«Η δεκαετία του 2010 ήταν σχεδόν μια καταστροφή. Ευτυχώς όχι αυτό το οποίο θα μπορούσε να είναι κάτι για το οποίο δεν μπορούμε να είμαστε ιστορικά υπερήφανοι. Ίσως η επόμενη δεκαετία να είναι σχεδόν ένας θρίαμβος», σημείωσε κλείνοντας τις τοποθετήσεις του ο πρωθυπουργός.