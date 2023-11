Μητσοτάκης: Η κατάσταση με τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι σαν να κόβεις τη Μόνα Λίζα στη μέση και το ένα κομμάτι να πάει στο Βρετανικό Μουσείο και το άλλο στο Λούβρο

Με αυτό τον τρόπο η Βρετανίδα δημοσιογράφος Λόρα Κένισμπεργκ καλωσόρισε τον Έλληνα πρωθυπουργό στη δημοφιλή εκπομπή της στο BBC «Κυριακή με την Λόρα Κένισμπεργκ». Οι ερωτήσεις της εστιάστηκαν στο μεταναστευτικό και στην πορεία των διαπραγματεύσεων για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Για τις μεταναστευτικές ροές ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα «έπρεπε να εφαρμόσει μια αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική». Επεσήμανε ότι βασικός στόχος ήταν να περιοριστεί ο αριθμός των πλοιαρίων που φεύγουν από τις ακτές της Τουρκίας. Παράλληλα σημείωσε πως «αυτό που πετύχαμε ήταν να μειώσουμε σημαντικά των αριθμό των ανθρώπων που φτάνουν στα ελληνικά νησιά». Γεγονός, που όπως υπογράμμισε, έδωσε «μεγάλη ανακούφιση στους κατοίκους των νησιών». Παράλληλα όμως «προχωρήσαμε και πολύ πιο γρήγορα τις αιτήσεις για άσυλο», τόνισε ο πρωθυπουργός.

"If I told you [to] cut the Mona Lisa in half... do you think your viewers would appreciate the beauty of the painting?"

Greek PM Kyriakos Mitsotakis says returning the Elgin Marbles to Greece is about "reunification" not "ownership"

