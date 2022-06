Μητσοτάκης: Η Πολιτεία εργάζεται σήμερα όσο ποτέ για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος

«Εδώ και μια δεκαετία ο πληθυσμός μειώνεται, οι γεννήσεις υπολείπονται σημαντικά των θανάτων, ενώ στη διάρκεια της δεκαετίας της οικονομικής κρίσης η μείωση των Ελλήνων υπολογίζεται σε 450.000 άτομα» δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου «Δημογραφικό 2022- Η μεγάλη πρόσκληση» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting τονίζοντας τη σημασία ενός από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας, με την πιο φλέγουσα διάστασή του να είναι η οικονομική και η κοινωνική.