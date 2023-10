Μητσοτάκης και Λαγκάρντ στο δείπνο της ΤτΕ -«H αποφασιστικότητα της Ελλάδας μάθημα για όλους» είπε η πρόεδρος της ΕΚΤ

Λαγκάρντ: «Αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, μεταρρυθμίσεων και προσήλωσης η επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα»

«Η Ελλάδα παρέμεινε προσηλωμένη στο να βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Η αποφασιστικότητά τους είναι ένα παράδειγμα από το οποίο μπορούμε να μάθουμε όλοι. Χαίρομαι που ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε να είναι απόψε μαζί μας στο δείπνο» έγραψε στο twitter η πρόεδρος της ΕΚΤ.

???????? Greece has remained committed to being at the heart of Europe even in the hardest times.

Their determination is an example we can all learn from.

I’m glad that Prime Minister Kyriakos Mitsotakis could join us for dinner this evening. pic.twitter.com/8ZFmcI7F8A