Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Τέθηκαν εμφατικά όλα τα ζητήματα που αφορούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα

Πηγή ΦΩΤΟ: Γ.Τ. Πρωθυπουργού/Δημήτρης Παπαμήτσος

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την σημερινή συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ» ανέφερε ο πρωθυπουργός συνομιλώντας με δημοσιογράφους, αμέσως μετά την επίσκεψη στον Λευκό Οίκο.

Κατά τη συνάντηση υπογραμμίστηκε ότι η στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί σε όλους τους τομείς τους οποίους θεωρούμε πρώτης προτεραιότητας, όπως οι επενδύσεις και ο αμυντικός τομέας, καθώς οι δύο χώρες μοιράζονται ένα κοινό όραμα για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Κατά τη διάρκεια της κατ´ ιδίαν συνάντησης, ο πρωθυπουργός ανέλυσε στον Αμερικανό Πρόεδρο την κατάσταση στην Ανατ. Μεσόγειο και ανέπτυξε τις θέσεις της χώρας μας για τις παράνομες και προκλητικές τουρκικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των μνημονίων που έχει υπογράψει η Τουρκία με τη Λιβύη, οι οποίες αποσταθεροποιούν ολόκληρη την ισορροπία στην περιοχή.

President @realDonaldTrump spoke to the press at the top of his meeting with Prime Minister @kmitsotakis of Greece—a nation that has made a tremendous economic comeback! pic.twitter.com/aJEopAgr8d