Μητσοτάκης: Ο Αλεξέι Ναβάλνι στάθηκε απέναντι σε ένα βάναυσο, αυταρχικό καθεστώς

«Ένα καθεστώς που φρόντισε ο Ναβάλνι να πληρώσει τη γενναιότητά του πρώτα με την ελευθερία του και τώρα με τη ζωή του» πρόσθεσε και σημείωσε: «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του. Το θάρρος του δεν θα ξεχαστεί».

Alexei Navalny fought fiercely for democracy and stood up to a brutal, authoritarian regime. A regime that made sure Navalny paid for his bravery first with his freedom, and now with his life. Our thoughts are with his family. His courage will not be forgotten.