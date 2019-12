Μητσοτάκης: Πολιτική βούληση της κυβέρνησης να συνδεθεί η έρευνα με την καινοτομία και την οικονομία

«Για πρώτη φορά η καινοτομία αποκτά ισότιμο ρόλο στο πλαίσιο της Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Δείγμα ακριβώς της πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης να συνδεθεί η έρευνα με την καινοτομία και αυτή με την οικονομία», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτός ήταν και ο λόγος που η συγκεκριμένη Γραμματεία μεταφέρθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης, σημειώνοντας ότι καμία έρευνα δεν επιτελεί τον κοινωνικό προορισμό της εάν τα αποτελέσματά της δεν μετατρέπονται και σε καινοτόμες λύσεις. «Μόνο τότε βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και μαζί της εξελίσσεται και η ευημερία των πολιτών», τόνισε επισημαίνοντας πως το ΕΣΕΤΕΚ θα παρακολουθεί τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις στον χώρο της έρευνας και της καινοτομίας, ενώ στις αρμοδιότητές τους είναι και η σύνταξη και υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Στρατηγικής για την Έρευνα και την Καινοτομία με στόχο να αποτελεί βάση του σχεδιασμού για όλη τη δημόσια διοίκηση αλλά και την κυβέρνηση.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) συμμετέχουν καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και άνθρωποι της αγοράς με αποδεδειγμένη εμπειρία και ικανότητα στην καινοτομία, ενώ για πρώτη φορά στις συνεδριάσεις συμμετέχει θεσμικά η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών. Το νέο όργανο, μεταξύ άλλων, θα είναι υπεύθυνο για την ενθάρρυνση των δημόσιων φορέων να ενσωματώσουν στη λειτουργία τους ερευνητικά αποτελέσματα και καινοτομικά προϊόντα, τα οποία δημιουργούνται από εποπτευόμενους φορείς της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

«Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι στο τραπέζι αυτό βρίσκονται εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, βρίσκονται εκπρόσωποι της ερευνητικής κοινότητας, βρίσκονται επιτυχημένοι επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν κάνει το άλμα από την έρευνα στην επιχειρηματική δραστηριότητα, βρίσκονται άνθρωποι, οι οποίοι χρηματοδοτούν την έρευνα και την καινοτομία. Αυτό μας επιτρέπει πραγματικά να έχουμε μία συνολική και σφαιρική αντίληψη για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτά τα θέματα», υπογράμμισε και ανέφερε πως αυτό το αντικείμενο αποτελεί και προσωπικό του στοίχημα «ώστε να μπορούμε να λύνουμε με ταχύτητα ζητήματα, τα οποία προκύπτουν και τα οποία συχνά απαιτούν δύσκολη και κοπιώδη διυπουργική συνεννόηση».

Ο πρωθυπουργός μίλησε για τα βήματα που έγιναν ήδη αλλά και για αυτά που θα ακολουθήσουν. Είπε, επίσης, ότι στο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο έχει ήδη γίνει νόμος του κράτους, για πρώτη φορά προβλέπονται σημαντικά φορολογικά κίνητρα για stock options, που είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο ανταμοιβής εργαζομένων σε καινοτόμες επιχειρήσεις, 15% αυτοτελής φορολόγηση, 5% για τις νέες επιχειρήσεις, καθώς και αυξημένα φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία.

«Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό όλες αυτές οι πρωτοβουλίες να μπορούν να ενταχθούν σε μία συνολική στρατηγική βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη, μακροπρόθεσμη, η οποία θα έχει ένα ξεκάθαρο όραμα, να καταστήσει την Ελλάδα όχι απλά έναν εθνικό παίκτη, αλλά έναν περιφερειακό παίκτη στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Να φέρει πίσω κόσμο, ο οποίος έχει φύγει στο εξωτερικό και θα ήθελε να εργαστεί και να δημιουργήσει στην Ελλάδα. Να παράγει νέο πλούτο και με κάποιο τρόπο να έχει και μία επίπτωση στον τρόπο με τον οποίο η νέα γενιά, τα παιδιά μας, τα παιδιά τα οποία είναι σήμερα στο σχολείο, αντιλαμβάνονται το αντικείμενο αυτό», σημείωσε.

Μεταξύ άλλων, είπε επ' αυτού ότι χαίρεται που τα νέα παιδιά σκέφτομαι ως πρώτη επαγγελματική επιλογή τους την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, κάτι που δεν συνέβαινε πριν από τα χρόνια της κρίσης. «Μέσα από αυτόν τον δυναμισμό, ο οποίος ξεπήδησε στα χρόνια της κρίσης, να βάλουμε τα θεμέλια για κάτι πολύ-πολύ καλύτερο για το μέλλον της χώρας μας», συμπλήρωσε ενώ ευχαρίστησε ένα-ένα τα μέλη του ΕΣΕΤΕΚ.

Ακολουθούν τα βιογραφικά των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας.

1. Μανώλης Δερμιτζάκης (πρόεδρος), διευθυντής Κέντρου Γονιδιώματος Health 2030 - καθηγητής Γενετικής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενεύης

Είναι μέλος των Εκτελεστικών Συμβουλίων του Swiss Personalized Health Network (SPHN) και του Ινστιτούτου Γενετικής και Γονιδιωματικής στη Γενεύη (iGE3), μέλος του Ελβετικού Ινστιτούτου Βιοπληροφορικής και μέλος του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών στην Ελλάδα. Η έρευνά του επικεντρώνεται στη γενετική βάση των κυτταρικών φαινοτύπων, των πολυπαραγοντικών χαρακτηριστικών και της ιατρικής ακρίβειας. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 160 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, πολλά από τα οποία σε περιοδικά όπως το Nature, Science και Nature Genetics. Η έρευνά του υποστηρίχθηκε από το Ίδρυμα Louis-Jeantet, το Wellcome Trust, το Ελβετικό Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Juvenile Diabetes Foundation και τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (NIH). Είναι, επίσης, αποδέκτης επιχορήγησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC). To H-index του είναι 90 και έχει πάνω από 65.000 φορές ετεροαναφορές (Google Scholar Sept 2019).

2. Αρίστος Δοξιάδης (αντιπρόεδρος), εταίρος στο κεφάλαιο επιχειρηματικό συμμετοχών Big Pi Ventures

Ο Αρ. Δοξιάδης είναι εταίρος στο κεφάλαιο επιχειρηματικό συμμετοχών Big Pi Ventures για νέες επιχειρήσεις τεχνολογίας, το οποίο δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Δραστηριοποιείται στον χώρο των επιχειρηματικών συμμετοχών από το 1995, στην Εμπορική Κεφαλαίου, στη Notos Associates και πιο πρόσφατα στο Openfund.

3. Βασίλης Αντωνιάδης, Managing Director & Senior Partner στη Boston Consulting Group (BCG) Athens

O Β. Αντωνιάδης ως στέλεχος της αγοράς έχει εμπειρία από την εγχώρια και διεθνή επιχειρηματική πραγματικότητα. Ήταν πρώτος υπογράφων στην έκθεση της BCG με τίτλο «Greece's startup ecosystem - A prime opportunity for economic growth», η οποία αναδεικνύει τις δυνατότητες και τις προοπτικές ανάπτυξης που έχει το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

4. Ευάγγελος Καρκαλέτσης, διευθυντής Έρευνας του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Ο Ευ. Καρκαλέτσης είναι επικεφαλής της πρωτοποριακής συνεργασίας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, στο πεδίο της ευφυούς ανάλυσης εγγράφων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με την Ernst & Young (ΕΥ). Αναγνωρίζοντας τη μακροχρόνια τεχνογνωσία και την εξειδίκευση των ερευνητών του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισμικού (SKEL) του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, η ΕΥ επέλεξε την Ελλάδα για τη δημιουργία ενός μοναδικού Κέντρου Αριστείας στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

5. Νέλλη Κάτσου, μέλος ΔΣ Pharmathen SA

Η Ν. Κάτσου είναι μέλος του ΔΣ της Pharmathen SA, εταιρείας που δραστηριοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια στο πεδίο της Έρευνας και Ανάπτυξης στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας και αποτελεί σήμερα μία από τις δύο κορυφαίες εγχώριες επιχειρήσεις με βάση των αριθμό κατοχύρωσης πατεντών (PCT). Επιπλέον, είναι μέλος της Επιτροπής Καινοτομίας του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου, του Business Advisory Council του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του ICC Hellas.

6. Βάσω Κιντή, καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Επιστήμης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Β. Κιντή διδάσκει Φιλοσοφία της Επιστήμης, Ηθική, Φιλοσοφία της Ιστορίας και της Γλώσσας στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι editor in chief στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό International Studies in the Philosophy of Science, έχει πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων και είναι αξιολογήτρια σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα.

7. Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, καθηγητής Αυτόματου Ελέγχου και Ρομποτικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

O Κ. Κυριακόπουλος έχει μακρά εμπειρία στην έρευνα στο πεδίο του Αυτόματου Ελέγχου και της Ρομποτικής, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αυτόνομα συστήματα. Έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος, από πλευράς ΕΜΠ, σε 34 έργα χρηματοδοτηθέντα από κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους.

8. Ελίζα Κωνοφάγου, καθηγήτρια Βιοϊατρικής Μηχανικής και Ραδιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης - Διευθύντρια του Εργαστηρίου Υπερήχων και Ελαστικής Απεικόνισης

Η Ελ. Κωνοφάγου είναι καθηγήτρια Βιοϊατρικής Μηχανικής και Ραδιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης και διευθύντρια του Εργαστηρίου Υπερήχων και Ελαστικής Απεικόνισης. Έχει εκδώσει περισσότερες από 210 δημοσιεύσεις, όπως επίσης και 18 κεφάλαια σε βιβλία, περισσότερες από 480 παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια. Επίσης, έχει 16 εκδοθείσες πατέντες, μεγάλο μέρος των οποίων έχει αδειοδοτηθεί στις μεγαλύτερες διεθνείς κατασκευαστικές εταιρείες.

9. Ρούλα Μπαχταλιά, διευθύντρια και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος EGG - enter•grow•go

Η Ρ. Μπαχταλιά είναι επικεφαλής του προγράμματος EGG - enter•grow•go της τράπεζας Eurobank. Το egg - enter•grow•go είναι ένα αναγνωρισμένο πρόγραμμα επιχειρηματικής επώασης και επιτάχυνσης (incubation-acceleration), που από το 2013 υποστηρίζει το εγχώριο οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

10. Ευάγγελος Μπεκιάρης, διευθυντής Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, ΕΚΕΤΑ

O Ευ. Μπεκιάρης είναι διευθυντής Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Ερευνητικού Κέντρου ΕΚΕΤΑ. Παράλληλα, είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ερευνητικών Ινστιτούτων στις Μεταφορές (ECTRI) και εθνικός εκπρόσωπος στην Επιτροπή Προγράμματος του «Horizon 2020» στον τομέα των μεταφορών και στην ειδική επιτροπή της ΕΕ σχετικά με τις περιβαλλοντικά βιώσιμες και ευφυείς πόλεις.

11. Αιμίλιος Χαλαμανδάρης, επικεφαλής R&D Samsung Electronics στην Ελλάδα, συνιδρυτής και CEO της εταιρείας Innoetics.

Ο Αιμ. Χαλαμανδάρης προέρχεται από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά». Είναι συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Innoetics, η οποία αποτελεί ένα ενδεικτικό success story εταιρείας που βασιζόμενη σε μία καλά επεξεργασμένη και τεχνολογικά καινοτόμα ιδέα, ανελίχθηκε γρήγορα αποκτώντας διεθνές κύρος και εξωστρέφεια. Η τεχνολογία σύνθεσης φωνής που ανέπτυξε η Innoetics προσέλκυσε σημαντικό διεθνές ενδιαφέρον με αποτέλεσμα την εξαγορά της από τη Samsung το καλοκαίρι του 2017.