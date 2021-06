Μητσοτάκης: Πρώτα πρόσβαση στα εμβόλια για όλους και μετά θα μιλήσουμε για τα προνόμια

...Επενδύσαμε όμως στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τα πήγαμε καλύτερα εν συγκρίσει με κράτη πλουσιότερα από το δικό μας, τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρέμβαση του στις εργασίες του ψηφιακού συνεδρίου «Βeyond the Pandemic: A Radical New Approach to Health Security», που συνδιοργανώνουν το ινστιτούτο γεωπολιτικών αναλύσεων Eurasia Group και η οργάνωση Flagship Pioneering.