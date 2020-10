Μητσοτάκης: Σημαντική μέρα για την Ελλάδα, η Microsoft ανακοινώνει την μεγαλύτερη επένδυσή της στα 28 χρόνια δραστηριοποίησής της εδώ

«Μια σημαντική μέρα για την Ελλάδα» η σημερινή σημειώνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο twitter για την επένδυση της Microsoft, επισημαίνοντας πως πρόκειται για «για τη ψήφο εμπιστοσύνη σας στην ελληνική οικονομία και τον ελληνικό λαό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του, η οποία είναι στα αγγλικά, ο πρωθυπουργός αναφέρει: «Μια σημαντική μέρα για την Ελλάδα καθώς η Microsoft ανακοινώνει την μεγαλύτερη επένδυσή της στα 28 χρόνια δραστηριοποίησής της εδώ - μια επένδυση με πολυεπίπεδη οικονομική σημασία αλλά και μεγάλη κοινωνική απόδοση. Ευχαριστώ τον @BradSmith για τη ψήφο εμπιστοσύνη σας στην ελληνική οικονομία και τον ελληνικό λαό».

«An important day for Greece, as Microsoft announces its largest investment in 28 years of operating here - an investment with multilevel economic significance, but also great social return. Thank you @BradSmi for your vote of confidence in the Greek economy and the Greek people».