Μητσοτάκης στη συνάντηση με Μόντι στην Ινδία: Η στρατηγική σχέση μεταξύ των χωρών μας έχει ιδιαίτερη σημασία - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Συνοδευόμενος από τη σύζυγο του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργός έφτασε στο Rashtrapati Bhavan όπου τον υποδέχτηκε ο ομόλογός του, της Ινδίας, Narendra Modi. Εν συνεχεία, ο πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Mahatma Gandhi και άφησε το δικό του μήνυμα στο βιβλίο επισκεπτών.

Ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά την έναρξη της επίσκεψης του στην Ινδία, είναι η ακόλουθη:

«Είναι πραγματική τιμή να βρίσκομαι στην Ινδία σε επίσημη επίσκεψη, ανταποδίδοντας την επίσκεψη του Ινδού Πρωθυπουργού στην Ελλάδα πριν από λίγους μήνες. Για την Ελλάδα η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας έχει ιδιαίτερη σημασία και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, πολιτικές διαβουλεύσεις, τη στρατηγική συνεργασία μας, αλλά και την προώθηση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών μας. Είναι, λοιπόν, πραγματική τιμή να βρίσκομαι εδώ και προσβλέπω στις συζητήσεις που θα έχουμε με τον Πρωθυπουργό».

#WATCH | Delhi: Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis along with his wife Mareva Grabowski-Mitsotakis arrives at Rashtrapati Bhavan; received by PM Narendra Modi. pic.twitter.com/eIhOFtCr0f