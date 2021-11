Μητσοτάκης στην WP: Εάν η Τουρκία συνεχίσει την επιθετική της συμπεριφορά, μπορεί να υπάρξουν συνέπειες

Στη συνέντευξη που δημοσιεύεται με τίτλο «Η Ελλάδα αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα. Πώς επέστρεψε σε θετική πορεία» (Greece was in deep trouble. How did it right the ship), ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι στόχος του είναι η Ελλάδα να γίνει το success story της ευρωζώνης. «Η ανεργία μειώνεται και οι νέοι Έλληνες για πρώτη φορά επιστρέφουν στη χώρα» τονίζει.