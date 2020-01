Μητσοτάκης: Στο καλύτερο δυνατό σημείο oι σχέσεις μας - Τραμπ: Είστε αξιόπιστος σύμμαχος

Κατά τον καθιερωμένο διάλογο μπροστά στις κάμερες, ο κ. Τραμπ αναφέρθηκε στην εξόντωση του Σουλεϊμανί, λέγοντας πως «το γεγονός ότι εξοντώθηκε είναι καλό για πολλές χώρες».

Απευθυνόμενος προς τον κ. Μητσοτάκη, ο κ. Τραμπ επεσήμανε: «Είμαι σίγουρος ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός θα έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μου πει. Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τις διμερείς μας σχέσεις. Οι σχέσεις μας μπορούν να γίνουν ακόμα καλύτερες».

«Με την Τουρκία κρατάμε εγκλείστους πολλούς μαχητές του ISIS και έχουμε αρχίσει να τους στέλνουμε στις πατρίδες τους, αλλά όχι στην Ελλάδα», είπε ακόμη ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Επιπρόσθετα επεσήμανε πως η ανάκαμψη της Ελλάδας, συνιστά τεράστια επιτυχία, ενώ συνέχισε: «Θέλουμε οι ελληνικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην Ελλάδα». Για το ενδεχόμενο αγοράς των F-35, ο κ. Τραμπ επεσήμανε: «Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με την Ελλάδα και θα κάνουμε πολλές συμφωνίες».

«Η Ελλάδα είναι αξιόπιστος και προβλέψιμος σύμμαχος σε μια περίπλοκη περιοχή του κόσμου», είπε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός και επεσήμανε πως η Ελλάδα ενδιαφέρεται για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα των F-35 καθώς επίσης και σε άλλα προγράμματα».

Ο κ. Μητσοτάκης επαίνεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τη φορολογική πολιτική που ακολουθεί. «Είναι προνόμιό μου να βρίσκομαι εδώ σε μία περίοδο απρόβλεπτων εξελίξεων», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

Παράλληλα τόνισε ότι οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ βρίσκονται στο καλύτερο δυνατό σημείο και έδωσε έμφαση στις δυνατότητες βελτίωσης των σχέσεων σε ό,τι αφορά «το γεωπολιτικό μας κομμάτι, το πεδίο της άμυνας στο οποίο έχουμε προοδεύσει πάρα πολύ, ιδιαιτέρως ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε πως η Ελλάδα θα είναι πάντοτε ένας αξιόπιστος σύμμαχος σε ένα πολύπλοκο κόσμο».

Εστιάζοντας στην οικονομική πτυχή των διμερών σχέσεων, σημείωσε πως «η ελληνική οικονομία τους τελευταίους μήνες έχει ανακάμψει, έχουμε μειώσει τους φόρους». «Επιπλέον ακολουθούμε μια συνταγή η οποία έχει δουλέψει και στις ΗΠΑ, και η οικονομία αντιδρά πολύ θετικά» προσέθεσε.

Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ο κ. Μητσοτάκης είπε πως «προσβλέπουμε στη θετική σας υποστήριξη, θέλουμε αμερικανικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να γιγαντώσουμε την οικονομία με ένα ρυθμό με τον οποίο οι άνθρωποι θα νιώσουν τη διαφορά».

Επισήμανε πως πάντοτε οι ΗΠΑ μπορούν να βασίζονται στην Ελλάδα ως έναν αξιόπιστο και προβλέψιμο εταίρο.

Παίρνοντας εκ νέου τον λόγο ο Ντόναλαντ Τραμπ εξέφρασε την εκτίμησή του για τη στάση αυτή και τα έδωσε συγχαρητήρια για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. «Από απόψεως ποσοστού, μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες ανακάμψεις στον κόσμο. Είναι τεράστια ανάκαμψη και τα έχετε καταφέρει πάρα πολύ καλά».

Σημειώνεται πως στη συνάντηση από αμερικανικής πλευράς παρόντες είναι, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς και οι υπουργοί Εξωτερικών Μάικ Πομπέο και Εμπορίου Γουίλμπουρ Ρος.

Ο πρωθυπουργός επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο σε μια συγκυρία που, όπως έχει τονίσει, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο που ήταν ποτέ. Τόσο η ψήφιση του Eastmed Act από το Κογκρέσο όσο και οι θέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ εναντίον της δήθεν συμφωνίας Τουρκίας - Λιβύης ενισχύουν τις ελληνικές θέσεις, την ώρα που η Τουρκία έχει οδηγηθεί, όπως έχει σημειώσει ο κ. Μητσοτάκης, στην απόλυτη απομόνωση.

