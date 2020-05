ΜΚΟ και νομικοί ζητούν να καταψηφιστούν διατάξεις του νομοσχεδίου για το άσυλο

Είκοσι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, αλλά και νομικοί, σε κοινή τους ανακοίνωση ζητούν να καταψηφιστούν, αύριο, στη Βουλή διατάξεις του νομοσχεδίου για το άσυλο, που «θέτουν σε κίνδυνο βασικά δικαιώματα των αιτούντων διεθνή προστασία».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι τα νέα μέτρα διατηρούν την εξέταση των αιτήσεων ασύλου των ασυνόδευτων παιδιών με ταχύρρυθμες διαδικασίες (νόμος 4636/2019), καταργούν την προτεραιοποίηση εξέτασης των αιτημάτων ασύλου των ευάλωτων αιτούντων άσυλο, συρρικνώνουν περαιτέρω τις προθεσμίες, ιδίως της προσφυγής, καταργούν τη δυνατότητα των Επιτροπών Προσφυγών να παραπέμπουν στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την έκδοση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους και γενικεύουν περαιτέρω την επιβολή της διοικητικής κράτησης, καθιστώντας το εν λόγω μέτρο τον κανόνα, έναντι της εξαίρεσης που προβλέπει το ενωσιακό δίκαιο.

Την ίδια ώρα σημειώνουν ότι βήματα όπως η σύσταση της νέας Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Παιδιών μπορεί να λειτουργήσουν θετικά, εφόσον παράλληλα δρομολογηθεί ο θεσμός της επιτροπείας και γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τον τερματισμό της προστατευτικής φύλαξης των ασυνόδευτων παιδιών, ενώ ζητούν να διασφαλιστεί η έγκαιρη στελέχωση της νέας Γραμματείας με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και ο συντονισμός με τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές, όπως το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι οργανώσεις καλούν τους βουλευτές να μην προχωρήσουν στην ψήφιση των επίμαχων διατάξεων του σχεδίου νόμου.

Την ανακοίνωση συνυπογράφουν οι ActionAid Hellas, ΑΙΤΗΜΑ, ΑΡΣΙΣ, ASB, Γιατροί του Κόσμου, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Δανικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Defence for Children International Greece, ΔΙΟΤΙΜΑ, Equal Rights Beyond Borders, International Rescue Committee, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, HIAS Ελλάδας, HumanRights360, Legal Center Lesvos, Μητρώο Δικηγόρων Νομικής Συνδρομής Υπηρεσίας Ασύλου, Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο, SolidarityNow, Terre des Hommes Hellas και The HΟΜΕ Project.