Αγνωστος Στρατιώτης: Στα δικαστήρια ο Δούκας για την ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιώτη – ΥΠΕΘΑ: Δεν θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση του μνημείου - Real.gr

Στα δικαστήρια ανακοίνωσε πως θα προσφύγει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας για την ανάθεση της καθαριότητας του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη σε ιδιώτη.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ΙΔΙΩΤΕΣ. Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος».

Λίγα λεπτά αργότερα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχώρησε σε ανακοίνωση στην οποία τόνισε ότι «μετά από όσα διαμείφθηκαν στον δημόσιο διάλογο, επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Θα πράξει ό, τι απαιτείται για αυτό και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση».

ΥΕΘΑ για τον Άγνωστο Στρατιώτη: «Αναθέτουμε σε τρίτο την καθαριότητα του χώρου…» – Η ανάρτηση Δούκα

Στην ανάθεση της καθαριότητας του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη σε τρίτο, προχώρησε το υπουργείο Άμυνας, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του, την Πέμπτη.

Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον δήμο Αθηναίων. Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν “η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση”, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα.» Κατά τούτο, προστίθεται στην ανακοίνωση, το υπουργείο θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Δένδιας, σε πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας, καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας.

Αναφορικά με την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επισημαίνει το εξής:

«H κατά τον νόμο φροντίδα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη συνίσταται στη μέριμνα ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο έχει θεσμοθετηθεί. Η καθαριότητα βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος είναι τοπική υπόθεση και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής. Αλοίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! Άλλη είναι η αποστολή τους».

Η ανάρτηση Δούκα

Με ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο facebook, ο Χάρης Δούκας ανέφερε χθες πως την ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, δεν την έχει πλέον ο δήμος Αθηναίων.

Ο δήμαρχος Αθηναίων έγραψε συγκεκριμένα:

«Συναντήθηκα σήμερα (σ.σ. χθες) με τον Υπουργό Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκο Δένδια. Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του ‘Αγνωστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.

Καλή τους τύχη».

Λίγη ώρα αργότερα ο κ. Δούκας ανέφερε:

«Χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του ‘Αγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας.

Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται».