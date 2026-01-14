Μόνο πολιτικές ευθύνες βλέπει για Υπουργούς της Ν.Δ πρώην Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ - Real.gr

Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης προκάλεσαν στη Βουλή οι αναφορές του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρου Αραχωβίτη ο οποίος απέδωσε πολιτικές και μόνο ευθύνες στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση ο κ. Αραχωβίτης «δικαίωσε» την τεχνική λύση, υποστήριξε πως ήταν επιτρεπτή η διανομή βοσκοτόπων σε κτηνοτρόφους της Κρήτης στην ηπειρωτική Ελλάδα και μίλησε για πολιτικές και μόνο ευθύνες. Ο διάλογος με τη Ζωή Κωνσταντοπούλο είναι χαρακτηριστικός:

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Υπάρχουν ποινικές ευθύνες κατα τη γνώμη σας στους Βορίδη, Αυγενάκη, Μητσοτάκη; Τι απαντάτε;

Στ. Αραχωβίτης: Θεωρώ ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Δεν σας ρώτησα για πολιτικές ευθύνες. Σας ρώτησα για ποινικές. Υπάρχουν ποινικές ευθύνες; Τι λέτε;

Στ. Αραχωβίτης: Δεν είμαι εισαγγελέας για να μιλήσω για ποινικές ευθύνες.