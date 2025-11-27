Quantcast
Μυλωνάκης για Ανδρουλάκη: Ο «Αυριανισμός» καλά κρατεί - Real.gr
real player

Μυλωνάκης για Ανδρουλάκη: Ο «Αυριανισμός» καλά κρατεί

16:37, 27/11/2025
Μυλωνάκης για Ανδρουλάκη: Ο «Αυριανισμός» καλά κρατεί

Στην απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη για όσα εκείνος δήλωσε περί κουμπαριάς τού πρωθυπουργού με τον Γιώργο Ξυλούρη (επονομαζόμενο ως “Φραπέ”), στη συνέντευξη που παραχώρησε στον reealfm 97,8 και στους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα, παραπέμπει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκη.

Με το πρόσθετο σχόλιο ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης «σήμερα έδειξε δυστυχώς ότι μπορεί η “Αυριανή” να μην υπάρχει, αλλά ο “Αυριανισμός” καλά κρατεί…».

 


 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Πούτιν: Συμφωνούμε με το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία - Είμαστε έτοιμοι για σοβαρές συνομιλίες

Πούτιν: Συμφωνούμε με το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία - Είμαστε έτοιμοι για σοβαρές συνομιλίες

16:05 27/11
Δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ στη Χαλκιδική: «Ακούω το πρώτο κρακ και του λέω Γιάννη, σπάει το κάθισμα»

Δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ στη Χαλκιδική: «Ακούω το πρώτο κρακ και του λέω Γιάννη, σπάει το κάθισμα»

16:08 27/11
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Αρχίζουν την Παρασκευή (28/11) οι αιτήσεις συμμετοχής

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Αρχίζουν την Παρασκευή (28/11) οι αιτήσεις συμμετοχής

15:02 27/11
Νέο έκτακτο της ΕΜΥ: Τι «δείχνουν» τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Νέο έκτακτο της ΕΜΥ: Τι «δείχνουν» τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

12:36 27/11
Καβγάς on air στην ΕΡΤ για τον Ουγγαρέζο και τον Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου: «Γιατί με ειρωνεύεστε;» - ΒΙΝΤΕΟ

Καβγάς on air στην ΕΡΤ για τον Ουγγαρέζο και τον Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου: «Γιατί με ειρωνεύεστε;» - ΒΙΝΤΕΟ

13:39 27/11
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με πλαστά έργα τέχνης - Κατασχέθηκαν πάνω από 400 πίνακες ζωγραφικής, όπλα και σφαίρες

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με πλαστά έργα τέχνης - Κατασχέθηκαν πάνω από 400 πίνακες ζωγραφικής, όπλα και σφαίρες

09:48 27/11
Ανδρουλάκης στον realfm 97,8: Η ΝΔ πρέπει να φύγει χθες – Το μόνο κόμμα που της παίρνει ψήφους είναι το ΠΑΣΟΚ

Ανδρουλάκης στον realfm 97,8: Η ΝΔ πρέπει να φύγει χθες – Το μόνο κόμμα που της παίρνει ψήφους είναι το ΠΑΣΟΚ

11:06 27/11
Ο Ελ Κααμπί «έπιασε» τον Βαζέχα - Το νέο ρεκόρ του Μαροκινού στράικερ του Ολυμπιακού

Ο Ελ Κααμπί «έπιασε» τον Βαζέχα - Το νέο ρεκόρ του Μαροκινού στράικερ του Ολυμπιακού

12:52 27/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved