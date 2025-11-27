Μυλωνάκης για Ανδρουλάκη: Ο «Αυριανισμός» καλά κρατεί - Real.gr

Στην απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη για όσα εκείνος δήλωσε περί κουμπαριάς τού πρωθυπουργού με τον Γιώργο Ξυλούρη (επονομαζόμενο ως “Φραπέ”), στη συνέντευξη που παραχώρησε στον reealfm 97,8 και στους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα, παραπέμπει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκη.

Με το πρόσθετο σχόλιο ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης «σήμερα έδειξε δυστυχώς ότι μπορεί η “Αυριανή” να μην υπάρχει, αλλά ο “Αυριανισμός” καλά κρατεί…».

Η αθλιότητα έχει και τα όρια της. Διαβάστε την απάντηση του @pavlmarin στον κ. Ανδρουλάκη που σήμερα έδειξε δυστυχώς ότι μπορεί η «Αυριανή» να μην υπάρχει, αλλά ο «Αυριανισμός» καλά κρατεί… «Με τη σημερινή συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να ψεύδεται σε…




