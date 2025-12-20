Μυλωνάκης κατά Τζάκρη: «Την καλώ να ανασκευάσει το αδιανόητο ψέμα της - Η ανοχή έχει και τα όρια της» - Real.gr

Ουδεμία άμεση σχέση έχει με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογραμμίζει, σε ανάρτησή του στο X, o υφυπουργός στον πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης, διαψεύδοντας, έτσι, προηγούμενο ισχυρισμό της βουλευτού Θεοδώρας Τζάκρη, την οποία και καλεί να ανασκευάσει «το αδιανόητο ψέμα της».

Στην ανάρτησή του, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό παραθέτει εν πρώτοις τι ανέφερε η ανεξάρτητη βουλευτής κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στη Βουλή χθες: «Εν των μέσω λοιπόν αυτής της παρωδίας που την λέμε εξεταστική επιτροπή ΟΠΕΚΕΠΕ και στην οποία ερευνώμενοι από την δικαιοσύνη με παρατσούκλια πάνε και έρχονται όταν θέλουν και όποτε θέλουν εκλήθη χθες ως μάρτυρας ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης. Ο οποίος είναι άμεσα εμπλεκόμενος στην υπόθεση, καθώς το όνομά του αναφέρεται στις νόμιμες επισυνδέσεις από τους κακοποιούς και από πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη, ο οποίος υφυπουργός προσήλθε και είπε, πλήρως ευθυγραμμισμένος με την λογική της συγκάλυψης, που σε άλλες χώρες την λένε ΟΜΕΡΤΑ “ΔΕΝ ΕΙΔΑ, ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑ, ΔΕΝ ΞΕΡΩ”».

Απαντώντας ο Γ. Μυλωνάκης σημειώνει ότι «στους διαλόγους που έχουν δημοσιευθεί και περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν γίνεται πουθενά αναφορά του ονόματος μου σε καμία νόμιμη επισύνδεση και ουδεμία άμεση σχέση έχω με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ψευδώς αναφέρει».

Και καταλήγει: «Την καλώ να ανασκευάσει το αδιανόητο ψέμα της. Η ανοχή έχει και τα όρια της».