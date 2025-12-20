Quantcast
Μυλωνάκης κατά Τζάκρη: «Την καλώ να ανασκευάσει το αδιανόητο ψέμα της - Η ανοχή έχει και τα όρια της» - Real.gr
real player

Μυλωνάκης κατά Τζάκρη: «Την καλώ να ανασκευάσει το αδιανόητο ψέμα της – Η ανοχή έχει και τα όρια της»

12:45, 20/12/2025
Μυλωνάκης κατά Τζάκρη: «Την καλώ να ανασκευάσει το αδιανόητο ψέμα της – Η ανοχή έχει και τα όρια της»

Σύνοψη από το

  • Η ανεξάρτητη βουλευτής Θεοδώρα Τζάκρη ανέφερε στη Βουλή ότι ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης είναι «άμεσα εμπλεκόμενος στην υπόθεση» του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς το όνομά του «αναφέρεται στις νόμιμες επισυνδέσεις».
  • Απαντώντας, ο Γ. Μυλωνάκης σημειώνει ότι «στους διαλόγους που έχουν δημοσιευθεί… δεν γίνεται πουθενά αναφορά του ονόματος μου σε καμία νόμιμη επισύνδεση και ουδεμία άμεση σχέση έχω με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».
  • Ο υφυπουργός καλεί την κυρία Τζάκρη «να ανασκευάσει το αδιανόητο ψέμα της», τονίζοντας πως «η ανοχή έχει και τα όρια της».
Ουδεμία άμεση σχέση έχει με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογραμμίζει, σε ανάρτησή του στο X, o υφυπουργός στον πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης, διαψεύδοντας, έτσι, προηγούμενο ισχυρισμό της βουλευτού Θεοδώρας Τζάκρη, την οποία και καλεί να ανασκευάσει «το αδιανόητο ψέμα της».

Στην ανάρτησή του, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό παραθέτει εν πρώτοις τι ανέφερε η ανεξάρτητη βουλευτής κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στη Βουλή χθες: «Εν των μέσω λοιπόν αυτής της παρωδίας που την λέμε εξεταστική επιτροπή ΟΠΕΚΕΠΕ και στην οποία ερευνώμενοι από την δικαιοσύνη με παρατσούκλια πάνε και έρχονται όταν θέλουν και όποτε θέλουν εκλήθη χθες ως μάρτυρας ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης. Ο οποίος είναι άμεσα εμπλεκόμενος στην υπόθεση, καθώς το όνομά του αναφέρεται στις νόμιμες επισυνδέσεις από τους κακοποιούς και από πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη, ο οποίος υφυπουργός προσήλθε και είπε, πλήρως ευθυγραμμισμένος με την λογική της συγκάλυψης, που σε άλλες χώρες την λένε ΟΜΕΡΤΑ “ΔΕΝ ΕΙΔΑ, ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑ, ΔΕΝ ΞΕΡΩ”».

Απαντώντας ο Γ. Μυλωνάκης σημειώνει ότι «στους διαλόγους που έχουν δημοσιευθεί και περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν γίνεται πουθενά αναφορά του ονόματος μου σε καμία νόμιμη επισύνδεση και ουδεμία άμεση σχέση έχω με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ψευδώς αναφέρει».

Και καταλήγει: «Την καλώ να ανασκευάσει το αδιανόητο ψέμα της. Η ανοχή έχει και τα όρια της».

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Tσιάρας για αγρότες: Οι λύσεις δεν περνούν μέσα από τα μπλόκα, αλλά μέσα από τον διάλογο

Tσιάρας για αγρότες: Οι λύσεις δεν περνούν μέσα από τα μπλόκα, αλλά μέσα από τον διάλογο

13:35 20/12
Έτρεχε με 161 χλμ/ώρα στη λεωφόρο Συγγρού - Χειροπέδες σε 31χρονο οδηγό μηχανής

Έτρεχε με 161 χλμ/ώρα στη λεωφόρο Συγγρού - Χειροπέδες σε 31χρονο οδηγό μηχανής

11:03 20/12
Καλλιθέα: Έφοδος του «ελληνικού FBI» σε δύο καταστήματα stripshow - 5 συλλήψεις - Τι εντόπισαν οι Αρχες - Εικόνες

Καλλιθέα: Έφοδος του «ελληνικού FBI» σε δύο καταστήματα stripshow - 5 συλλήψεις - Τι εντόπισαν οι Αρχες - Εικόνες

12:54 20/12
Η «λάμψη» των Χριστουγέννων κρύβει κινδύνους

Η «λάμψη» των Χριστουγέννων κρύβει κινδύνους

07:01 20/12
ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα αρχεία για την υπόθεση Έπσταϊν - Φωτογραφίες με Κλίντον, Μάικλ Τζάκσον, Μικ Τζάγκερ - «Λείπουν τα πιο σημαντικά έγγραφα», λένε οι Δημοκρατικοί

ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα αρχεία για την υπόθεση Έπσταϊν - Φωτογραφίες με Κλίντον, Μάικλ Τζάκσον, Μικ Τζάγκερ - «Λείπουν τα πιο σημαντικά έγγραφα», λένε οι Δημοκρατικοί

08:46 20/12
Γενέθλια για την Άννα Βίσση-Η έκπληξη που της έκανε η Σοφία Καρβέλα και τα εγγόνια της

Γενέθλια για την Άννα Βίσση-Η έκπληξη που της έκανε η Σοφία Καρβέλα και τα εγγόνια της

11:56 20/12
«Σαν να υπάρχει μια κρυφή διάσταση που μέχρι τώρα αγνοούσαμε» - Φυσικοί παρατηρούν για πρώτη φορά το φως στον «φανταστικό χρόνο»

«Σαν να υπάρχει μια κρυφή διάσταση που μέχρι τώρα αγνοούσαμε» - Φυσικοί παρατηρούν για πρώτη φορά το φως στον «φανταστικό χρόνο»

10:29 19/12
Το αίνιγμα των 2.100 ετών στην Ιερουσαλήμ: Η νέα ανακάλυψη και η «σκοτεινή» σύνδεση με τον Ηρώδη

Το αίνιγμα των 2.100 ετών στην Ιερουσαλήμ: Η νέα ανακάλυψη και η «σκοτεινή» σύνδεση με τον Ηρώδη

10:27 19/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved