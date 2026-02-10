Ν. Ανδρουλάκης: «Εμείς είμαστε ο μεγάλος εχθρός του Κυριάκου Μητσοτάκη» - Real.gr

“Εμείς είμαστε εδώ υπερήφανοι, αξιοπρεπείς να αγωνιστούμε απέναντι σε μία κυβέρνηση που εξαπάτησε τον ελληνικό λαό και εκμεταλλευόμενη τον λαϊκισμό και το διχασμό του Τσίπρα και του Καμμένου”, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας των Νομαρχιακών Επιτροπών Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης του κόμματος.

“Τίποτα από αυτά για τα οποία εγγυήθηκε η Νέα Δημοκρατία στο λαό μας δεν έγινε πράξη”, είπε και αναφερόμενος στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων επισήμανε: «Θέλουν να μας πουν ότι το μέλλον είναι μονόδρομος. Ένα κόμμα εξουσίας έχει η Ελλάδα, τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θέλουν να πουν οι δημοσκοπήσεις. Θέλουν να περάσει στο υποσυνείδητο του ελληνικού λαού ότι ένα κόμμα είναι κυβερνητικό όλα τ’ άλλα είναι κόμματα διαμαρτυρίας. Ποιος τους χαλάει τη σούπα; Το ΠΑΣΟΚ που στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανέδειξε πρόγραμμα συγκεκριμένο, κοστολογημένο, σοβαρό, αξιόπιστο.

Αυτό το κόμμα είναι ο μεγάλος εχθρός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γι αυτό πρέπει να αγωνιστούμε όλες οι γενιές της παράταξης. Έχοντας θεσμική μνήμη τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει μπροστά στο στόχο να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία”.

“Οι δεσμεύσεις μου είναι καθαρές και κρυστάλλινες. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να ξαναπληγώσει τον ελληνικό λαό και να υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον και να θεωρεί ότι μπορεί να παραμείνει έστω κι ένα δευτερόλεπτο μέλος του ΠΑΣΟΚ”, δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης αναφερόμενος στις ερχόμενες εκλογές και σημείωσε: «Το ΠΑΣΟΚ σήκωσε κεφάλι, στάθηκε όρθιο για να είναι ο ιστορικός αντίπαλος της συντήρησης στη χώρα.

Στις επόμενες εκλογές δεν κρίνεται το μέλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κρίνεται το μέλλον των παιδιών σας, τον οικογενειών σας, κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα και δεν αξίζει να είναι στα χέρια των ανθρώπων που υπονομεύουν το μέλλον της χώρας”.

Σε αυτό το σημείο οι συμμετέχοντες φώναξαν το σύνθημα “Νίκο γερά να πέσει η δεξιά” και ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε: «Γερά όλοι μαζί, όλοι μαζί θα φέρουμε τη νίκη”.

Ο πρόεδρος χαρακτήρισε “άνισο” τον αγώνα προς τις εκλογές και παρατήρησε: «Αυτός ο αγώνας είναι άνισος. Δεν παλεύουμε με τα ίδια όπλα.

Εμάς δεν μας αγοράσανε, ούτε εφημερίδες ούτε site ούτε τα κανάλια μας παίζουν μέρα νύχτα χωρίς να λέμε τίποτα. Ότι κερδίσαμε το κερδίσαμε με τον κόπο μας με την προσπάθειά μας με τα πιστεύω μας για αυτό η νίκη του ΠΑΣΟΚ αν θα έρθει, που πρέπει να έρθει και που είναι στα χέρια μας να έρθει, θα είναι νίκη του ελληνικού λαού, νίκη του απλού κόσμου του απλού κόσμου της παράταξης.

Μπορούμε να τα καταφέρουμε στόχος τους είναι να απογοητευτούμε να πιστέψουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει, να επιλέξουμε την αποχή.

Πρέπει τους επόμενους μήνες να κινητοποιήσουμε κάθε οικογένεια κάθε φίλο, κάθε συγγενή, κάθε άνθρωπο στη λογική ενός προγράμματος που λέει καθαρά λόγια και που δεν είναι φιλοσοφίες”.

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι οι ολιγάρχες, οι ισχυροί δεν θέλουν κόμματα, όπως το ΠΑΣΟΚ, και υπογράμμισε: «Προτιμούν τα κόμματα σφραγίδα, μονοπρόσωπα κόμματα τα κόμματα των social media γιατί δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν σχέδιο και είναι ευάλωτα”.

Ακολούθως ο κ. Ανδρουλάκης επιτέθηκε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση λέγοντας: «Για να εφαρμοστούν αυτά που λέμε πρέπει να συγκρουστούμε. Ποιος θα συγκρουστεί με τα συμφέροντα;

Αυτός που έμαθε να λειτουργεί μόνο μαζί με τα συμφέροντα;

Αυτός που γεννήθηκε από τα συμφέροντα;

Αυτοί που ανεβήκανε στα ασανσέρ τις εγχώριας ολιγαρχίας και της εγχώριας οικογενειοκρατίας ή αυτοί που είναι δικά σας παιδιά;

Στηρίχτε την προσπάθεια αυτή. Δεν είναι κομματικό μας καθήκον

Είναι εθνικό μας καθήκον να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και να χτίσουμε και να οικοδομήσουμε μία σύγχρονη Ελλάδα με κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια με τις αρχές και τις αξίες της δημοκρατικής παράταξης. Αυτός είναι ο στόχος, μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε μαζί και ενωμένοι”.

Κεντρική ομιλήτρια στην εκδήλωση ήταν η βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων: «Το πολιτικό σκηνικό είναι ρευστό, κατακερματισμένο, με δημοσκοπήσεις που προκαλούν σκεπτικισμό. Τη μια εβδομάδα, τη Δευτέρα, το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο, την Τετάρτη είναι τέταρτο, την Παρασκευή είναι τρίτο και την άλλη Δευτέρα είναι πάλι δεύτερο.

Κλείστε τα αυτιά σας σε αυτούς που προσπαθούν να σας χειραγωγήσουν και κρατήστε την καρδιά σας ανοιχτή για τις μάχες που έχουμε να δώσουμε, γιατί έχουμε να δώσουμε μεγάλες μάχες.

Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι σήμερα όχι μόνο ώριμο, είναι πλειοψηφικό στην κοινωνία. Απέναντι σε κόμματα οργής και αγανάκτησης, σε κόμματα ενός ανδρός ή μιας γυναικός αρχή, χωρίς εσωτερική δομή και λειτουργία, χωρίς λογοδοσία, χωρίς όργανα, απέναντι σε μη κόμματα που δεν υπάρχουν αλλά τα μετράνε στις δημοσκοπήσεις με ανύπαρκτους επικεφαλής και γίνεται αυτή η χειραγώγηση, αυτή η πολιτική κουζίνα”.

Χαιρετισμό απηύθυναν οι βουλευτές Ράνια Θρασκιά και Πέτρος Παππάς.

Νωρίτερα η κ. Αποστολάκη συναντήθηκε με τους δημάρχους Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου και τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Κυριάκο Μερελή.