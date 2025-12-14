Quantcast
Ν. Ανδρουλάκης: Η φρικιαστική τρομοκρατική επίθεση εναντίον της εβραϊκής κοινότητας στο Σίδνεϊ, προκαλεί θλίψη και αποτροπιασμό - Real.gr
Ν. Ανδρουλάκης: Η φρικιαστική τρομοκρατική επίθεση εναντίον της εβραϊκής κοινότητας στο Σίδνεϊ, προκαλεί θλίψη και αποτροπιασμό

21:45, 14/12/2025
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

“Η ανείπωτη τραγωδία μετά τη φρικιαστική τρομοκρατική επίθεση εναντίον της εβραϊκής κοινότητας στο Σίδνεϊ, προκαλεί θλίψη και αποτροπιασμό.Η μισαλλοδοξία και η τυφλή βία είναι απολύτως καταδικαστέες”, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ανάρτηση του για τη τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ.

“Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στον λαό της Αυστραλίας”, πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής.

