Ν. Ανδρουλάκης στον realfm 97,8 - Τι είπε για τις υποθέσεις ΟΠΕΚΑ και Παναγόπουλου - Real.gr

Στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- στην υπόθεση του ΟΠΕΚΑ, με τα «μαϊμού επιδόματα», αλλά και στην Αναστασία Χατζηδάκη, πρώην προϊσταμένη Τμημάτων του Οργανισμού και Γραμματέας Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ έως τον Φεβρουάριο του 2025, καθώς και στην υπόθεση Παναγόπουλου.

«Ποιες είναι κατακτήσεις του ελληνικού λαού; Τα σκάνδαλα; Με μια κυβέρνηση που είναι πρωταγωνιστής σε δικογραφίες στη Βουλή;», ανέφερε, θέτοντας στο επίκεντρο τη συζήτηση περί πολιτικής ευθύνης.

Δείτε τη συνέντευξη:

Όταν ο Νίκος Χατζηνικολάου επισήμανε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας υποθέσεις που αφορούν σε πρόσωπα και από το ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε: «Είμαι εδώ να απαντήσω σε όλα. Ποια είναι η πολιτική ευθύνη του ΠΑΣΟΚ, αν σε μια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ υπάρχουν κάποιες παρατυπίες; Υπάρχει πολιτική ευθύνη του ΠΑΣΟΚ; Όχι. Ποια είναι η πολιτική ευθύνη του Πρωθυπουργού και της ΝΔ, όταν στα μισά του υπουργεία υπάρχουν δικογραφίες με σκάνδαλα; Τεράστια».

Στο επιχείρημα του κ. Χατζηνικολάου, ότι «ευθύνη έχει πάντα η κυβέρνηση. Αλλά αν βλέπουμε και στελέχη της αντιπολίτευσης να πρωταγωνιστούν σε σκάνδαλα, αυτό σημαίνει ότι η διαφθορά, πλέον, είναι εθνικό σπορ», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε με έμφαση στη διαφορετική, όπως είπε, στάση που ακολουθεί.

«Να σας πω το εξής. Εδώ, γίνεται μια προσπάθεια και από δημοσιογράφους και κυρίως από την κυβέρνηση, να πουν στον ελληνικό λαό ότι είμαστε όλοι το ίδιο, ότι όλοι είμαστε διεφθαρμένοι ή όλοι δείχνουμε ανοχή στη διαφθορά. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο», τόνισε.

«Και πώς το αποδεικνύω αυτό: με τη δική μου κουλτούρα αντιμετώπισης της διαφθοράς. Δηλαδή, πριν υπάρξει οποιαδήποτε δικογραφία -υπάρχει κάποια δικογραφία γι’ αυτά τα πρόσωπα; καμία. Τι υπάρχει; Το πόρισμα μιας Αρχής. [Σε] ένα πόρισμα μιας Αρχής, με το τεκμήριο της αθωότητας, πριν οποιαδήποτε δικογραφία, εμείς τι λέμε; Αναστολή κομματικής ιδιότητας, η Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αν δεν υπάρξει καμία “σκιά”, το πρόσωπο επιστρέφει. Αν υπάρξει, υπάρχει μια μόνιμη διαγραφή. Είναι οριζόντιο αυτό; Είναι», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν η στάση αυτή ήταν τόσο αυστηρή ώστε να δεχθεί κριτική ακόμη και από την άλλη παράταξη ότι «δεν καλύψατε επαρκώς, για παράδειγμα, τον κ. Παναγόπουλο», ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε: «Δεν είναι αυτό νομίζω το σημαντικό. Αυτά είναι παιχνίδια προπαγάνδας, συγκεκριμένων προσώπων της Νέας Δημοκρατίας».

«Πάμε, όμως, στο ηθικό και αξιακό ζήτημα. Εγώ λοιπόν, με ένα απλό πόρισμα, χωρίς δικογραφία, χωρίς καταδίκη έχω μια καθαρή στάση. Είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρέπει να δείχνω ένα καλό παράδειγμα. Ο Πρωθυπουργός δείχνει ένα καλό παράδειγμα στην κοινωνία; Ο Πρωθυπουργός, όχι πόρισμα Αρχής, δικογραφίες τεκμηριωμένες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για τους πιο στενούς του συνεργάτες, τις γράφει στα παλιά του παπούτσια, χρησιμοποιεί το Άρθρο 86, στέλνει τους βουλευτές για ύπνο νωρίς και τι κάνει; Απαγορεύει στην ελληνική Δικαιοσύνη να ελέγξει τους κολλητούς του και τους υπουργούς του. Άρα, τι σχέση έχει η δική μου ηθική στάση σε σχέση με του κ. Μητσοτάκη; Άρα, κύριε Χατζηνικολάου, ζητάω συγγνώμη, αλλά δεν είμαστε όλοι το ίδιο», δήλωσε.

«Κάποιοι είναι διεφθαρμένοι, και κάποιοι άλλοι καλύπτουν τη διαφθορά. Εγώ δεν είμαι ούτε διεφθαρμένος ούτε καλύπτω τη διαφθορά. Και προσέξτε: χωρίς δικογραφίες! Απλά με ένα πόρισμα Αρχής, γιατί είναι πολύ πιθανό αυτά τα πρόσωπα, στο τέλος, να μην έχουν κάποιο ζήτημα».