Ν. Ανδρουλάκης: «Το 2026 να πετύχουμε μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες, με περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και μεγαλύτερη προοπτική» - Real.gr

«Το 2026 να υπάρξουν πολλές θετικές αλλαγές για να πετύχουμε μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες, με περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και μεγαλύτερη προοπτική για όλους τους Έλληνες», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωσή του μετά την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στον Κεράτιο Κόλπο.

Ειδικότερα, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσερ: «Εδώ, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, εύχομαι σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού της γης, χρόνια πολλά για τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, τα Θεοφάνια. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στον λόγο του ανέφερε ότι στην πίστη μας ο αδύναμος είναι ισχυρός.

Εύχομαι το 2026 να υπάρξουν πολλές θετικές αλλαγές για να πετύχουμε μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες, με περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και μεγαλύτερη προοπτική για όλους τους Έλληνες. Και πάλι χρόνια πολλά».