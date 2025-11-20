Ν. Ανδρουλάκης:«Καλλιεργείτε την τοξικότητα και τον διχασμό όπως γινόταν επί Τσίπρα-Καμμένου» - Real.gr

Σφοδρή επίθεση στη κυβέρνηση της ΝΔ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την άρνηση να εμφανιστεί στην Εξεταστική Επιτροπή ο φερόμενος ως εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γ. Ξυλούρης.

Την κατηγόρησε ότι υπήρξε συνεννόηση του με τη κυβέρνηση για να μην καταθέσει και με τον τρόπο αυτό «γράψατε ένα ακόμη κεφάλαιο στη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της «γαλάζιας» εγκληματικής οργάνωσης σύμφωνα με τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας», όπως είπε.

Υποστήριξε ότι « ο Φραπές, ένας εκ των πρωταγωνιστών της υπόθεσης, κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη, έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια την Εξεταστική Επιτροπή για να μείνουν τα στόματα κλειστά. Για να μην μιλήσει για την πραγματική του σχέση με τον Μάκη Βορίδη.

Για τον “Μάκη” που ανέφερε στους διαλόγους της δικογραφίας.

Για να μην μας πει ποιος είναι ο “Γρηγόρης” που φέρεται να του έκλεινε ραντεβού με ανώτατους κρατικούς αξιωματούχους. Για να μην μας πει γιατί ο Λ. Αυγενάκης του υπαγόρευε να κάνει μηνύσεις».

Σε υψηλούς τόνους και με αιχμηρή φρασεολογία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής πρόσθεσε ότι ο μάρτυρας δεν πήγε «για να μην μας πει ποιες είναι οι “πλάτες” στις οποίες αναφερόταν, όταν δήλωνε ότι θα “ξηλώσει” την Ευρωπαία Εισαγγελέα Παπανδρέου ή ότι θα “κανονίσει” με το Μαξίμου να μην ελεγχθεί.

Για να μην μας εξηγήσει γιατί θεωρούσε – όπως έλεγε στους συνομιλητές του-πως θα ήταν καλύτερο να είχε σκοτώσει μια υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που του έκανε έλεγχο, για να αποφύγει τις ευθύνες του.Αυτή τη δυσωδία θέλατε να κρύψετε σήμερα από τον ελληνικό λαό». «Θέλει πολύ θράσος να προσποιείστε τους τιμητές και πως τάχα είστε εσείς που στέλνετε τον κ. Ξυλούρη στον Εισαγγελέα, όπως λέει η προπαγάνδα σας. Στον Εισαγγελέα θα πήγαινε ούτως ή άλλως γιατί οι πράξεις του τον οδηγούν εκεί.Τα επιχειρήματα σας είναι ένα προπέτασμα καπνού γιατί αν πραγματικά δεν είχατε τίποτα να φοβηθείτε, θα δεχόσασταν να προσαχθεί στην εξεταστική και να υποστεί τις ερωτήσεις των βουλευτών», υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης ενώ σημείωσε πώς «όλοι καταλαβαίνουμε όλοι τον χθεσινό υπερβάλλοντα ζήλο του κ. Λαζαρίδη, που ενεργεί όχι μόνο εξ ονόματος σας αλλά κατ’ εντολή σας».

Μίλησε για αδίστακτους τυχοδιώκτες και για ένα σύστημα εξουσίας που δεν αντέχει τον έλεγχο, δεν αντέχει τη διαφάνεια, δεν αντέχει την αλήθεια και πρέπει να φύγετε.« Καλλιεργείτε την τοξικότητα και τον διχασμό όπως γινόταν επί Τσίπρα-Καμμένου. Δεν σας φοβόμαστε. Στόχος μας είναι να φύγετε το συντομότερο», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ .

«Bλέπουμε, όμως, το επιτελικό κράτος του Μαξίμου να διολισθαίνει συστηματικά σε πρακτικές ελέγχου και χειραγώγησης της ενημέρωσης. Να στήνει μηχανισμούς παραπληροφόρησης και δολοφονίας χαρακτήρων, πρακτικές που δεν συνάδουν με ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό φιλελεύθερο κράτος. Έχουμε πλέον μπροστά μας μια κυβέρνηση που έχει αναγάγει την παραποίηση της αλήθειας σε πάγια πρακτική», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Επισήμανε ότι «ακόμη και σήμερα προσπαθούν οι μιντιακοί σας βραχίονες να παρουσιάσουν ως ΠΑΣΟΚ, τον κουμπάρο του κ. Βορίδη και υποψήφιο βουλευτής σας το 2019. Αλλά εδώ φτάσατε να παρουσιάζετε τον κ. Σημανδράκο ότι είναι ΠΑΣΟΚ από μια φωτογραφία στα καρναβάλια, ενώ ήταν αντιπεριφερειάρχης, εκλεγμένος με συνδυασμό της ΝΔ».

Παράλληλα, κατέκρινε τη κυβέρνηση για το νομοσχέδιο της ΕΡΤ, όπου υπογράμμισε ότι «είστε πρωταγωνιστές στην παραπληροφόρηση και τη διαστρέβλωση, δεν έχετε κανένα ηθικό και πολιτικό κεφάλαιο για να φτιάξετε μια δημόσια τηλεόραση με διαφάνεια, πολυφωνία και σεβασμό στην αλήθεια. Ένα πραγματικά δημόσιο αγαθό.Το παρόν νομοσχέδιο είναι η λογική συνέχεια της νοοτροπίας σας. Γι’ αυτό η κυβέρνηση παραδίδει τον έλεγχο της ΕΡΤ σε ένα κλειστό σύστημα κομματικών επιλογών».

«Μεθοδεύεται ο απόλυτος έλεγχος του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρακάμπτεται το ΑΣΕΠ. Παρακάμπτεται η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Και τώρα μαθαίνουμε ότι ο προϋπολογισμός της ΕΡΤ θα εγκρίνεται προσωπικά από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ. Πρόκειται για άλλο ένα χτύπημα στη θεσμική αυτονομία και στην αξιοπρέπεια των φορολογουμένων, για ακόμα ένα σινιάλο για έφοδο στο κράτος-λάφυρο. Μας έχετε όμως συνηθίσει σε τέτοιες μεθοδεύσεις. Τις είδαμε στη Διάσκεψη των Προέδρων το 2023, όταν για τις ηγεσίες των Ανεξάρτητων Αρχών του ΕΣΡ και της ΑΔΑΕ, συνεργαστήκατε με τον κ. Βελόπουλο με δέλεαρ τη διαγραφή των προστίμων που του είχαν επιβληθεί», υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης .

« Σύντομα θα έρθει ο λογαριασμός θα γράφει: Πολιτική Αλλαγή , λογοδοσία κι έλεγχος γιατί είστε μια άχρηστη κυβέρνηση», κατέληξε.