Ν. Χαρδαλιάς: Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της αγάπης, της συνύπαρξης και της ελπίδας - Real.gr
19:30, 25/12/2025
«Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της αγάπης, της συνύπαρξης και της ελπίδας. Είναι οι μέρες που μας καλούν να σταθούμε λίγο πιο κοντά ο ένας στον άλλον, να κοιτάξουμε γύρω μας με περισσότερη κατανόηση και να θυμηθούμε τι έχει πραγματικά αξία», τονίζει στο μήνυμά του για τα Χριστούγεννα ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

ΌΠως αναφέρει: «Στην Περιφέρεια Αττικής θέλουμε αυτές οι ημέρες να ανήκουν σε όλους. Στις οικογένειες, στα παιδιά, στους νέους μας, αλλά και σε όλους όσοι δοκιμάζονται, νιώθουν μόνοι ή έχουν ανάγκη από ένα χέρι βοήθειας και μια ζεστή αγκαλιά. Για εμάς, η κοινωνική συνοχή δεν είναι σύνθημα – είναι καθημερινή ευθύνη.

Τα Χριστούγεννα μάς θυμίζουν ότι οι κοινωνίες προχωρούν μπροστά όταν δεν αφήνουν κανέναν πίσω. Όταν μοιράζονται, στηρίζουν και στέκονται με αξιοπρέπεια απέναντι στις δυσκολίες.

Εύχομαι αυτές οι γιορτινές μέρες να φέρουν φως στα σπίτια και στις καρδιές μας. Να είναι μέρες ξεκούρασης, ζεστασιάς και ουσιαστικών στιγμών με τους ανθρώπους μας.

Χρόνια πολλά, με υγεία, αγάπη και ανθρωπιά για κάθε γειτονιά της Αττικής μας».

