Ν. Χριστοδουλίδης: Η Ελλάδα και ο απανταχού ελληνισμός ήταν και παραμένει ο πιο σταθερός και ανιδιοτελής σύμμαχος της Κυπριακής Δημοκρατίας - Real.gr

"Οι σχέσεις της Κύπρου με την Ελλάδα είναι βαθύτατα ριζωμένες σε όλες τις εκφάνσεις της ίδιας της ύπαρξής μας, όπως αποτυπώνεται στον χώρο, αλλά και στον χρόνο, η Κύπρος υπήρξε σημαντικό κέντρο ελληνικού πολιτισμού" υπογράμμισε, ο Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο Ιδρυτικό Συνέδριο του "Ενιαίου Πολιτιστικού Δόγματος Κύπρου, Ελλάδας, Απανταχού Ελληνισμού (ΕΠΟΔ)", σήμερα το πρωί, σε αίθουσα του δημαρχείου της Αγίας Νάπας, στην Κύπρο.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς με την Ελλάδα από τη αρχαιότητα ως τις μέρες μας και στην συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία του ελληνισμού στο νησί, λέγοντας:

“Παρότι η Κύπρος λόγω της γεωγραφικής της θέσης υπήρξε στόχος πλήθους κατακτητών κατόρθωσε, πέτυχε, να διατηρήσει την ελληνική της ταυτότητα και την εθνική της κληρονομιά. Η ελληνική γλώσσα, ο ελληνικός πολιτισμός, το κάθε ελληνικό που κράτησαν, δια μέσου των αιώνων, όποιος και αν ήταν ο κατακτητής, τα αμέτρητα πειστήρια της ιστορίας για τους δεσμούς που μας ενώνουν, για τους δεσμούς που ενώνουν την Κύπρο με την Ελλάδα από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τις μέρες μας, καθιστούν περιττή οποιαδήποτε αναφορά για να αποδείξουμε το αυταπόδεκτο. Η πολιτιστική ταυτοποίηση και όχι μόνο, Κύπρου και Ελλάδας είναι θεμελιωμένη, βαθιά, ριζωμένη, ακλόνητη και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται κατοχύρωση”.

Ο κ. Χριστοδουλίδης επεσήμανε ιδιαιτέρως την βαθιά επίδραση που ασκεί ο ελληνικός πολιτισμός, ως οικουμενική έννοια, στη διαχείριση των προκλήσεων της εποχής.

“Στη σημερινή εποχή, των πολλαπλών κρίσεων, των πολυμέτρων προκλήσεων, των ασύμμετρων απειλών, αλλά πρωτίστως της ηθικής κατάπτωσης, σημαντική είναι η ανάδειξη των αξιών επάνω στις οποίες ο ελληνικός πολιτισμός εδραιώθηκε ως οικουμενική έννοια” είπε ο κ. Χριστοδουλίδης και πρόσθεσε:

“Φίλες και φίλοι, πέραν των πολιτιστικών δεσμών Κύπρος και Ελλάδα αντιμετωπίζουμε από κοινού και με απόλυτη σύμπνοια τις πολλαπλές προκλήσεις που καθημερινά καλούμαστε να διαχειριστούμε σε πολιτικό και σε διπλωματικό επίπεδο. Δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω, ότι η Ελλάδα και ο απανταχού ελληνισμός ήταν και παραμένει ο πιο σταθερός και ανιδιοτελής σύμμαχος της Κυπριακής Δημοκρατίας”.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η Κύπρος σήμερα “υποφέρει ακόμη από τα ανεπούλωτα τραύματα”. Επεσήμανε ότι, όπως η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ το 2004 ήταν το “αποτέλεσμα της πιο σοφής στρατηγικής και του διεκδικητικού ρεαλισμού ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο”, έτσι και σήμερα ο “διεκδικητικός ρεαλισμός” οδηγεί “εδώ και δυόμισι χρόνια” τις προσπάθειες “για την απελευθέρωση, για την επίλυση του Κυπριακού, σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον”.

Ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας σήμερα στο παγκόσμιο χάρτη και στις ενέργειές της, ταυτόχρονα με τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, για την “ενίσχυση όλων των παραγόντων ισχύων της χώρας”. Στο εσωτερικό, όπως ανέφερε, η προσπάθειες γίνονται με “τολμηρές και συνεχείς μεταρρυθμίσεις, για εκσυγχρονισμό των θεσμών, για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, την πάταξη της διαφθοράς, την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, την αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας, την επένδυση στην κοινωνική πρόνοια και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες” και στο εξωτερικό με μια σειρά από πρωτοβουλίες που, όπως υπογράμμισε, “ήδη έχουν αποφέρει κάποια αποτέλεσματα”.

“Σε διεθνές επίπεδο, η Κυπριακή Δημοκρατία βαδίζει πλέον στον δρόμο της ευθύνης και αναλαμβάνει ενεργό ρόλο, με πράξεις και όχι με λόγια, ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή… Η πατρίδα μας, γίνεται κόμβος σταθερότητας και μετακομιστικός σταθμός ασφαλούς απομάκρυνσης αμάχων, διάδρομος μεταφοράς πολιτικής βοήθειας και φάρος που φωτίζει τη ρότα της ειρήνης”.

Ο κ. Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι “ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, το πρώτο εξάμηνο του 2026, ένα “σημαντικότατο ορόσημο”, όπως είπε, για την Κυπριακή Δημοκρατία.

“Πρόκειται για μια εθνική αποστολή, την οποία είμαι βέβαιος ότι θα φέρουμε σε πέρας με επιτυχία, με την επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας. Είναι και μια σημαντική ευκαιρία για την ανάδειξη του ενεργού και ουσιαστικού ρόλου της πατρίδας μας, η οποία εξήντα πέντε χρόνια μετά την ανεξαρτησία της -ανεξαρτησία που επιτεύχθηκε ακριβώς λόγω του αγώνα της ΕΟΚΑ- δηλώνει παρούσα στις μεγάλες προκλήσεις, με αυτοπεποίθηση και αξιοπιστία, με ρόλο και λόγο. Μια χώρα υπεύθυνη, που είναι μέρος της επίλυσης των περιφερειακών προβλημάτων και όχι μέρος του προβλήματος της Προεδρίας” υπογράμμισε ο κ. Χριστοδουλίδης και συνέχισε:

“Για να έρθω και στη σημασία του Πολιτιστικού Δόγματος και σε αυτή την πτυχή, θα μας προσφέρει όμως και την ευκαιρία να δείξουμε στους χιλιάδες επισκέπτες, στους κρατικούς αξιωματούχους, στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, πέραν από τον ελληνικό πολιτισμό μας, θα δείξουμε το πλέγμα της κατοχής, της ντροπής, τον βουβό Πενταδάκτυλο, την άδεια πόλη της Αμμοχώστου. Θα πάρουν μια γεύση από τον πολιτιστικό μας πλούτο, για τον οποίο είμαστε περήφανοι και τη φιλοξενία μας, για τις ομορφιές του τόπου μας, για τον οποίο εργαζόμαστε για να δούμε ελεύθερο, χωρίς στρατούς κατοχής”.

“Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το υπέρτατο χρέος μας και σε αυτή την εθνική αποστολή είμαι βέβαιος ότι η δική σας συμβολή, ως ανθρώπων του πολιτισμού, ως ενεργών πολιτών, είναι δεδομένη, έμπρακτη, πολύτιμη και ουσιαστική” πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι “ο ανθρωπισμός, όπως εδραιώθηκε στην αρχαία Ελλάδα” και συνέβαλε στον ευρωπαϊκό στοχασμό “υπηρετεί το αξιακό σύστημα, που είναι θεμελιωμένο στο δίκαιο, στο ήθος και την παιδεία, αρετές που διαμορφώνουν τον ενεργό πολίτη” και συνέχισε:

“Και ακριβώς μέσα από αυτή τη συλλογιστική, το Ενιαίο Πολιτιστικό Δόγμα δύναται να καλύψει την ανάγκη για καλύτερη, για πιο θεσμοθετημένη και προπάντων πιο αποτελεσματική συνεργασία των πολιτιστικών και πνευματικών φορέων των απανταχού Ελλήνων. Επιτρέψτε να συγχαρώ τους 25 πολιτιστικούς συλλόγους και πνευματικούς φορείς από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Βόρειο Ήπειρο, την Κάτω Ιταλία, τον Πόντο και άλλες κοινότητες του παγκόσμιου ελληνισμού που αποτελούν τα ιδρυτικά μέλη του ενναίου πολιτιστικού δόγματος και αυτής της φιλόδοξης και ευγενικής προσπάθειας… Η αποτελεσματικότητά του εδράζεται ακριβώς σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια, στη μέγιστη αξιοποίηση του παράγοντα της πολιτιστικής διπλωματίας, που οφείλω να αναφέρω δημόσια ότι εμείς στην Κύπρο είμαστε σαφώς να κάνουμε πολύ περισσότερα, στην Ελλάδα αξιοποιούν σαφώς καλύτερα και πιο αποτελεσματικά την πολιτιστική διπλωματία. Εμείς έχουμε δουλειά να κάνουμε σε αυτόν τον τομέα και είμαι σίγουρος ότι η ίδρυση του ΕΠΟΔ θα μας βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Και μέσα από αυτήν την στοχευμένη συνεργασία με τα δημιουργικά σύνολα της κοινωνίας των πολιτών, με την κοινωνική πολιτεία και με τις αστήρευτες δυνάμεις του ελληνισμού να πετύχουμε τους στόχους μας”.

Ο κ. Χριστοδουλίδης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο συμβολισμό της ίδρυσης του ΕΠΟΔ στην Αγία Νάπα, της επαρχίας Αμμοχώστου, της Κύπρου.

“Βρισκόμαστε σε μια επαρχία του ελληνισμού, η οποία κατά 85% είναι υπό τουρκική κατοχή. Είμαστε σε μια περιοχή, όπου λίγα χιλιόμετρα από εδώ, το 1996, οι Τούρκοι δολοφόνησαν δύο έλληνες συμπατριώτες μας – και έχει ιδιαίτερο συμβολισμό η σημερινή μέρα, 70 χρόνια από τον πιο αγνό, τον πιο έντονο αγώνα του κυπριακού ελληνισμού, τον αγώνα της ΕΟΚΑ – δύο συμπατριώτες μας, που απέδειξαν, το 1996, με τις πράξεις τους, έμπρακτα, τη συνέχεια του ελληνισμού”.

Στο ιδρυτικό συνέδριο του “Ενιαίου Πολιτιστικού Δόγματος Κύπρου, Ελλάδας και Απανταχού Ελληνισμού” παραβρέθηκαν ο Υπουργός Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Γεώργιος, ο δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρίστος Ζαννέτου, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού Κύπρου και Πρόεδρος του ΔΣ του Ενιαίου Πολιτιστικού Δόγματος Κύπρου – Ελλάδας Ξενής Ξενοφώντος, εκπρόσωπος του Πρέσβη της Ελλάδας στην Κυπριακή Δημοκρατία, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Ο.Ε.) Γιώργος Συλλούρης, εκπρόσωποι των πολιτιστικών σωματείων του ΕΠΟΔ και εκπρόσωποι τοπικών αρχών και φορέων.