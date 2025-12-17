N. Δένδιας: «Εθνική υποχρέωση το νομοσχέδιο» - Real.gr

Δεν μπορεί να υπάρξει στρατός χωρίς υπαξιωματικούς

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Ως ζήτημα εθνικής ευθύνης και επιβίωσης της χώρας παρουσίασε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ο Νίκος Δένδιας από το βήμα της Βουλής, απαντώντας με έντονο ύφος στην κριτική της αντιπολίτευσης και θέτοντας στο επίκεντρο δύο βασικούς άξονες: την αμυντική θωράκιση της χώρας σε ένα περιβάλλον υπαρκτής απειλής και τη θεσμική αποκατάσταση του ρόλου των υπαξιωματικών στις Ένοπλες Δυνάμεις.

«Η Ελλάδα δεν είναι Λουξεμβούργο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν κινείται σε ουδέτερο γεωπολιτικό έδαφος. Με αναφορά στο casus belli και στο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», ο κ. Δένδιας τόνισε πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει συνεχή και συγκεκριμένη απειλή, γεγονός που καθιστά αδιανόητη οποιαδήποτε συζήτηση για εφησυχασμό ή διατήρηση μιας μη βιώσιμης στρατιωτικής διάταξης.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ξεκαθάρισε ότι το νομοσχέδιο δεν κατατίθεται από πολιτική ευκολία ή συγκυριακή σκοπιμότητα. Αντιθέτως, όπως είπε, αποτελεί απάντηση σε μια δομική παθογένεια των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία –αν δεν αντιμετωπιστεί– θα οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση.

«Αν θεωρείτε ότι όλα είναι τόσο ωραία, πείτε μας ποιος άλλος στρατός στον πλανήτη λειτουργεί με ανάλογη διάταξη, πλην της υποσαχάριας Αφρικής», σημείωσε, κάνοντας λόγο για ανεστραμμένη πυραμίδα στη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, που δεν επιτρέπει την αποτελεσματική λειτουργία τους.

Κεντρικό σημείο της τοποθέτησης Δένδια αποτέλεσε το θέμα των υπαξιωματικών, για τους οποίους –όπως είπε– κατατέθηκε ένα εκτενές και απαιτητικό νομοθέτημα.

«Τους σέβομαι και γι’ αυτό φέρνω αυτό το νομοσχέδιο», ανέφερε, τονίζοντας ότι σήμερα δεν υπάρχει σαφές καθηκοντολόγιο, ούτε θεσμική κατοχύρωση του ρόλου τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επιτελέσουν την αποστολή τους όπως προβλέπεται σε έναν σύγχρονο στρατό.

Ο υπουργός έθεσε ευθέως το ερώτημα: «Μπορεί να υπάρξει στρατός χωρίς υπαξιωματικούς και στρατιώτες;», απορρίπτοντας συγκρίσεις με θεωρητικά ή ιδεολογικά μοντέλα στρατών που –όπως είπε– δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα της εθνικής άμυνας.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της θητείας, ο Νίκος Δένδιας έκανε λόγο για συνταγματική υποχρέωση, εκφράζοντας έντονη ενόχληση για τη στάση μέρους της αντιπολίτευσης. «Είναι λογικό να δεχόμαστε τέσσερις ταξιαρχίες Ι5, την ώρα που η χώρα αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή;», διερωτήθηκε, υπερασπιζόμενος την απαίτηση για πιστοποιήσεις από δημόσια νοσοκομεία.

Όπως σημείωσε, δεν μπορεί να θεμελιώνεται «προσδοκία στην παρανομία και στη μη αξιολόγηση», ενώ ξεκαθάρισε ότι η αμυντική ικανότητα της χώρας δεν μπορεί να βασίζεται σε ελλιπείς δομές και προσωπικό.

Ο υπουργός επανέλαβε ότι το δόγμα της χώρας ήταν, είναι και θα παραμείνει αμυντικό και αποτρεπτικό, στέλνοντας –όπως είπε– μήνυμα όχι μόνο στο εσωτερικό, αλλά και «πέρα από τη θάλασσα». Υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο δίνει στην εκάστοτε κυβέρνηση τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να μη βρεθεί ποτέ ξανά η χώρα σε θέση αδυναμίας, όπως το 1974 στην Κύπρο.

«Απαγορεύεται να βρεθεί μελλοντικός πρωθυπουργός σε θέση όπου δεν μπορεί να αντιδράσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι το νομοσχέδιο προκαλεί «περηφάνια» στην κυβέρνηση, παρά το πολιτικό κόστος που συνεπάγεται. «Είναι εκπλήρωση της εθνικής μας υποχρέωσης», τόνισε, καλώντας τη Βουλή να το αντιμετωπίσει όχι με μικροκομματικούς όρους, αλλά με όρους εθνικής ευθύνης και ιστορικής συνέχειας.