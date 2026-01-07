N. Δένδιας: Οι όροι του διεθνούς δικαίου δεν αποτελούν πλέον τον κανόνα λειτουργίας των κρατών όπως θα έπρεπε - Real.gr

Το συμφέρον και η ύπαρξη της χώρας είναι πιο σημαντικά από το πολιτικό κόστος και της παράταξης και το δικό μου.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Στην παραδοχή πως οι όροι του διεθνούς δικαίου δεν αποτελούν πλέον τον κανόνα λειτουργίας των κρατών όπως θα έπρεπε να συμβαίνει προέβη από τη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στέλνοντας με αυτό τον τρόπο σαφές μήνυμα για την ανάγκη ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μίλησε σήμερα στη Βουλή κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις και απαντώντας στον θόρυβο που έχουν προκαλέσει οι διατάξεις για τους υπαξιωματικούς και τη νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων αναγνώρισε μεν ότι πιθανότατα προκαλούν εκλογικό κόστος για την κυβέρνηση και τον ίδιο προσωπικά όμως αυτό που προέχει είναι το συμφέρον της χώρας και η ύπαρξή της.

«Νομοθετούμε δυσαρεστώντας μια ομάδα που έχει σημεία αναφοράς στον ευρύτερο χώρο της ΝΔ. Γιατί το κάναμε αυτό; Είμαστε ανόητοι; Είμαστε ανεύθυνοι; Υπεράνω πολιτικής επιβίωσης; Η πραγματικότητα μία και μόνη. Ότι πλέον δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ανεξαρτήτως τι θα σημάνει αυτό για την παράταξη και το πολιτικό μέλλον του ομιλούντος. Πιο σημαντικό είναι το συμφέρον της χώρας. Δεν μιλάμε για ένα οικονομικό συμφέρον. Εδώ μιλάμε για την ίδια την ύπαρξή της, την στιγμή πλέον που οι όροι του διεθνούς δικαίου δεν αποτελούν τον κανόνα λειτουργίας των κρατών ως έδει”είπε ο κ. Δένδιας. Λίγες ώρες νωρίτερα ακριβώς στην ίδια γραμμή είχε κινηθεί και η Ντόρα Μπακογιάννη.

“Δεν μπορεί να μην κάνουμε βέλτιστο για να φτάσουν οι Ένοπλες Δυνάμεις στο σημείο που πρέπει τον 21ο αιώνα. Το ερώτημα είναι ή κάνουμε λανθασμένη κρίση, τα πράγματα είναι καλά και εμείς είμαστε αυτοκτονικοί τύποι ή η κατάσταση είναι τόσο κακή” πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.

Κλείνοντας τόνισε ότι αύριο κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής θα καταθέσει κάποιες πολύ συγκεκριμένες σκέψεις ώστε να μετριαστεί η αγωνία όσων υπαξιωματικών θα ήθελαν να γίνουν αξιωματικοί. «Θα υπάρξει σαφής δρόμος και συγκεκριμένη ποσοστιαία κατοχύρωση αυτού του δικαιώματος για να μην νιώσουν ότι η πατρίδα τους αδικεί. Αυτό όμως δεν μπορεί να αλλοιώσει την βασική ανάγκη να εξορθολογήσουμε κάτι που εμπεριέχει όχι στοιχεία παραλόγου αλλά κινδύνου για την χώρα μας» είπε.