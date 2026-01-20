Ν. Φαραντούρης: Και επίσημα εκτός ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας - Η πρώτη αντίδρασή του - Real.gr

Και επισήμως τέθηκε εκτός ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης. Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε τη διαγραφή του πρώην ευρωβουλευτή του κόμματος σε συνέχεια της απόφασης του πρόεδρου, Σωκράτη Φάμελλου για αποπομπή του από την ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα στις 7 Ιανουαρίου.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας συνεδρίασε χθες, Δευτέρα (19.01.2026), υπό τον Φώτη Κουβέλη, και λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις του Νικόλα Φαραντούρη προ της αποπομπής από την ευρωομάδα, αλλά και μετά, έκρινε ότι «έπαψε να είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ».

Σημειώνεται ότι η διαγραφή ήρθε μετά τις δηλώσεις του Νικόλα Φαραντούρη για τον νέο πολιτικό φορέα που ετοιμάζει η Μαρία Καρυστιανού, με τον κ. Φαραντούρη να επισημαίνει πως «υπάρχει μια όσμωση και μια συναντίληψη για πολύ σημαντικά ζητήματα της δικαιοσύνης και της διαφάνειας».

Στην πρώτη δήλωσή του μετά τη διαγραφή του από το κόμμα, ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής επισημαίνει: «Συνεχίζω το έργο μου στην Ευρώπη και την Ελλάδα, για τα κόκκινα δάνεια, τους αγρότες μας, την ασφάλεια της πατρίδας μας και την περιφερειακή ανάπτυξη, στο Στρασβούργο σήμερα και όλη την εβδομάδα, στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και σε όλη την Ελλάδα κάθε Σαββατοκύριακο. Τα υπόλοιπα αφορούν αυτούς που τ’ αποφάσισαν».