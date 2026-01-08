N. Φαραντούρης στο Kontra 24: Με θλίβει η δημοσκοπική κάμψη του ΣΥΡΙΖΑ – Τι είπε για τη διαγραφή του και τον Φάμελλο - Real.gr

Στο στούντιο της εκπομπής Kontra 24, με τη Λουκία Γκάτσου, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης.

“Με θλίβει η δημοσκοπική κάμψη του ΣΥΡΙΖΑ και με θλίβει διότι θα περίμενα όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που στο παρελθόν διέθετε να τα διατηρήσει. Καλή ώρα, επειδή μιλάμε για κινήματα των πολιτών, τον κινημάτικό του χαρακτήρα, τον οποίο φαίνεται πως έχει χάσει ανεπιστρεπτί”, ανέφερε, μεταξύ άλλων ο ευρωβουλευτής.

Στο ερώτημα αν θεωρεί πώς είναι έκθετος ο κ. Φάμελλος, ο ευρωβουλευτής απάντησε: “Ναι, αλλά αυτό είναι το λιγότερο, δεν με αφορά εμένα, αφορά τον ίδιο. Εγώ προχωρώ, απρόσκοπτα, στο έργο μου”.

