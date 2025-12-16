Ν. Κακλαμάνης: Χάρη στις αλλαγές στον Κανονισμό, ο Προϋπολογισμός ολοκληρώθηκε στις οκτώ η ώρα - Real.gr

Ολοκληρώθηκε η συζήτηση της Ολομέλειας επί του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026 μετά από 66 ώρες και 250 ομιλίες.

Οι πέντε συνεδριάσεις της Ολομέλειας επί του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026, διήρκησαν συνολικά 66 ώρες και μίλησαν 250 ομιλητές, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, με την λήξη της διαδικασίας και την έναρξη της ονομαστικής ψηφοφορίας.

Ειδικότερα, ενημέρωσε ότι: εκτός από τους οκτώ γενικούς εισηγητές και 15 ειδικούς εισηγητές των κομμάτων, μίλησαν ακόμη οκτώ κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και 180 βουλευτές (δηλαδή 211) κι επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, 21 υπουργοί, τέσσερις αναπληρωτές υπουργοί, πέντε υφυπουργοί, δηλαδή 31 μέλη της κυβέρνησης καθώς και οι οκτώ πρόεδροι κοινοβουλευτικών ομάδων (σύνολο δηλαδή 250 ομιλητές) σε πέντε συνεδριάσεις, που διήρκησαν 66 ώρες.

Κι όπως τόνισε ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, παρά την αύξηση του χρόνου κατά 25% στους ομιλητές και τον διπλασιασμό του χρόνου των πολιτικών αρχηγών και του πρωθυπουργού, ο Προϋπολογισμός έκλεισε στις οκτώ η ώρα το βράδυ, χάρη στις αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής.