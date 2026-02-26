Ν. Κακλαμάνης για Αντιγόνη Πανέλλη: Υπηρέτησε το δημοσιογραφικό καθήκον με αξιοπρέπεια, καλοσύνη και απόλυτο επαγγελματισμό - Real.gr

«H Αντιγόνη Πανέλλη υπήρξε πάντα συνεπής στο δημοσιογραφικό της καθήκον και το υπηρέτησε με τις αρχές και αξίες, που του αρμόζουν. Δηλαδή, με περίσσια αξιοπρέπεια, καλοσύνη και φυσικά με απόλυτο επαγγελματισμό», ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στο συλλυπητήριο μήνυμα του για τον αδόκητο χαμό της κοινοβουλευτικής συντάκτριας του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

«Ως Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων εκφράζω την βαθιά μου θλίψη για την αναπάντεχη απώλεια της Αντιγόνης Πανέλλη, μίας πραγματικά εξαιρετικής παρουσίας στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ για περισσότερο από 20 χρόνια.

Η Αντιγόνη υπήρξε πάντα συνεπής στο δημοσιογραφικό της καθήκον και το υπηρέτησε με τις αρχές και αξίες, που του αρμόζουν. Δηλαδή, με περίσσια αξιοπρέπεια, καλοσύνη και φυσικά με απόλυτο επαγγελματισμό.

Απόρροια όλων των παραπάνω ήταν η βράβευση της ως συντάκτρια του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από το Ίδρυμα Μπότση με το βραβείο «Χρήστος Πασαλάρης».

Το κενό που αφήνει στην ελληνική δημοσιογραφία είναι μεγάλο.

Στην οικογένεια και στους οικείους της εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια», αναφέρει ο Πρόεδρος της Βουλής.