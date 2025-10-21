Ν. Κακλαμάνης για το δείπνο στην αίθουσα Γλυπτών του Βρετανικού Μουσείου: Η Ελλάδα αξιώνει σεβασμό στην ιερότητα του πολιτισμού της - Real.gr

«Η Ελλάδα αξιώνει σεβασμό στην ιερότητα του πολιτισμού της», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, με αφορμή την προκλητική εκδήλωση του Βρετανικού Μουσείου, στην οποία τα ιερά Γλυπτά του Παρθενώνα χρησιμοποιήθηκαν ως «τουριστική ατραξιόν».

«Την ώρα που τα Γλυπτά του Παρθενώνα, γεννημένα στην Αθήνα πριν από σχεδόν 2.500 χρόνια, περιμένουν υπομονετικά την επιστροφή τους στην πατρίδα…

… την ώρα που τα λάφυρα του λόρδου Έλγιν εξακολουθούν επί 200 χρόνια να τελούν σε καθεστώς ομηρίας από τη Μεγάλη Βρετανία, περιμένοντας δικαίωση…

… την ώρα που τυπικά έχει ξεκινήσει ο δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου μας…

… η Duveen Gallery του Βρετανικού Μουσείου στρώνει προκλητικά, πλουσιοπάροχα τραπέζια, χορούς και δημοπρασίες, με φόντο τα γλυπτά μας και με την κυνική παραδοχή τής συγκέντρωσης χρημάτων προς ίδιον όφελος. Και δεν είναι η πρώτη φορά…

Φέτος το “Pink Ball” του Μουσείου κάλυψε, με την απόχρωση της Barbie, τον ακριβό ελληνικό πολιτισμό, πιστώνοντας τους λογαριασμούς του με 1,6 εκατ. λίρες», αναφέρει, σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και τονίζει:

«Πέρα από την Ιστορία και τα δίκαιά της, το πειστικότερο επιχείρημα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα δόθηκε μέσα από τις εξοργιστικές εικόνες τού περασμένου Σαββάτου.

Η έλλειψη κάθε ιστορικής και συναισθηματικής σύνδεσης των απογόνων του λόρδου Έλγιν με την Ελλάδα είναι δεδομένη. Αυτό που πλέον γίνεται παραπάνω από σαφές είναι ότι για τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου τα Γλυπτά δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο από μια ισχυρή τουριστική ατραξιόν. Ένα απλό φόντο που εξυπηρετεί απροκάλυπτα το οικονομικό κέρδος. Η Ελλάδα αξιώνει σεβασμό στην ιερότητα του πολιτισμού της. Ή έστω λίγη αιδώ».