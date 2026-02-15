Ν. Κεραμέως: Η απώλεια της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη αφήνει βαθύ αποτύπωμα στη δημόσια ζωή του τόπου - Real.gr

«Η απώλεια της ‘Αννας Ψαρούδα Μπενάκη αφήνει βαθύ αποτύπωμα στη δημόσια ζωή του τόπου. Υπήρξε μια πολιτική παρουσία με ήθος, νηφαλιότητα και αξιοπρέπεια», αναφέρει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως επισημαίνει, «ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής, σφράγισε την κοινοβουλευτική περίοδο με αίσθημα ευθύνης και θεσμική συνέπεια. Η διαδρομή της ταυτίστηκε με καθαρό πολιτικό λόγο και σεβασμό στους θεσμούς».

«Θα την θυμόμαστε για το έργο και την προσφορά της.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της», σημειώνει η κ. Κεραμέως.