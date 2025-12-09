Ν. Κεραμέως: Οι πέντε βασικοί άξονες που οικοδομούν τη σύγχρονη αγορά εργασίας της Ελλάδας - Real.gr

Τα τελευταία έξι χρόνια η Ελλάδα κατάφερε να μετατρέψει τις μεταρρυθμίσεις σε μετρήσιμα αποτελέσματα και είχε ως αποτέλεσμα η ανεργία να μειωθεί κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, από το 18% στο 8%, τόνισε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, στο 27ο Annual Capital Link - Invest in Greece Forum.

Επιπλέον, στάθηκε στους πέντε βασικούς πυλώνες που οικοδομούν τη νέα αγορά εργασίας της Ελλάδας και που έχουν οδηγήσει στη μεγάλη μείωση της ανεργίας.

Συγκεκριμένα, ο πρώτος πυλώνας αφορά στη στόχευση βασικών πληθυσμιακών ομάδων για ενίσχυση της απασχόλησης. Η Ελλάδα επενδύει στην αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού νέων, γυναικών, ατόμων με αναπηρία και συνταξιούχων, είπε.

Η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 48% από το 2019, ενώ η ανεργία των γυναικών μειώθηκε πάνω από 50%, με μέτρα όπως η επέκταση γονικών αδειών και ευέλικτες μορφές εργασίας. Τα άτομα με αναπηρία μπορούν πλέον να εργάζονται χωρίς κανέναν περιορισμό στη σύνταξή τους ενώ η συμμετοχή εργαζόμενων συνταξιούχων αυξήθηκε από 35.000 σε πάνω από 250.000.

Ο δεύτερος πυλώνας αποτελούνται από τις επενδύσεις σε δεξιότητες και επαγγελματική εκπαίδευση. Όπως τόνισε η κ. Κεραμέως, περισσότεροι από 450.000 πολίτες έχουν ήδη ολοκληρώσει προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων σε πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες, με στόχο τους 500.000 έως το 2026. Παράλληλα, οι Σχολές Μαθητείας του Υπουργείου προσφέρουν δωρεάν εκπαίδευση σε 38 ειδικότητες υψηλής ζήτησης, από την κυβερνοασφάλεια έως τα logistics, με ποσοστά επαγγελματικής απορρόφησης που αγγίζουν το 100%.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, ο τρίτος πυλώνας αφορούν τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Από το 2019, πάνω από 250.000 πολίτες έχουν βρει εργασία μέσω προγραμμάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ο τέταρτος πυλώνας αφορά τη διαφάνεια και συμμόρφωση μέσω ψηφιακής καινοτομίας. Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας καλύπτει πλέον σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους, εξασφαλίζοντας την καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας, περιορίζοντας την αδήλωτη εργασία και ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό. Οι έλεγχοι έχουν ενταθεί και η συμμόρφωση των επιχειρήσεων έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Ο πέμπτος πυλώνας τέλος, στοχεύει στην μετατροπή του brain drain σε brain gain. Σύμφωνα με την ίδια η δράση ReBrain Greece έχει συνδέσει χιλιάδες Έλληνες του εξωτερικού με την εγχώρια αγορά εργασίας. Σε πρόσφατες εκδηλώσεις σε ‘Αμστερνταμ, Ντίσελντορφ, Λονδίνο και Στουτγάρδη συμμετείχαν πάνω από 5.000 ενδιαφερόμενοι και 120 εταιρείες, ενώ την Κυριακή πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη εκδήλωση στη Νέα Υόρκη με ρεκόρ συμμετοχής άνω των 1500 Ελλήνων πολιτών από ΗΠΑ και Καναδά. Όσοι επιστρέφουν μπορούν να αιτηθούν 50% μείωση στο φόρο εισοδήματος για επτά έτη.

Στη συνέχεια η υπουργός, αναφερόμενη στα συνολικά αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων, παρουσίασε συγκεκριμένους δείκτες προόδου, όπως:

– μείωση ανεργίας από 18% (2019) σε 8% (2025),

– αύξηση κατώτατου μισθού από 650Euro σε 880Euro (άνοδος 35,3%),

– δημιουργία άνω των 500.000 νέων θέσεων εργασίας,

– αύξηση πλήρους απασχόλησης στο 76,4%,

– μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,5 μονάδες,

– σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι καλύπτονται από την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας,

– 2,2 εκατομμύρια περισσότερες δηλωμένες υπερωρίες σε σχέση με πέρυσι,

– 420.000 Έλληνες έχουν επιστρέψει από το εξωτερικό.

Τέλος, η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στον πρόσφατο νόμο του Υπουργείου, ο οποίος ενισχύει την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας, ενώ ανέδειξε και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

«Με την ευθυγράμμιση των συμφερόντων εργαζομένων, επιχειρήσεων και πολιτείας, η Ελλάδα διαμορφώνει ένα σχέδιο ανθεκτικότητας, ανταγωνιστικότητας και κοινής ευημερίας» κατέληξε.