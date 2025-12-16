Ν. Κεραμέως στο Kontra 24 για αγροτικές κινητοποιήσεις: Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο - Real.gr

Στο studio της εκπομπής Kontra 24, με τη Λουκία Γκάτσου, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

“Ο κ. Τσιάρας έκανε μία νέα προσέγγιση, βλέπετε ότι η κυβέρνηση είναι απολύτως ανοιχτή στον διάλογο και σεβόμαστε απολύτως το δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Ομως ένα είναι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία και κάτι άλλο είναι το να παρεμποδίζεις συνολικά το κοινωνικό σύνολο. Αρα “ναι” στο δικαίωμα της διαμαρτυρίας, σαφέστατα, αλλά δεν μπορεί αυτό να είναι εις βάρος των πολλών, εις βάρος της κοινωνίας”, ανέφερε, μεταξύ άλλων, η κα Κεραμέως.

Δείτε στο βίντεο του Kontra Channel τι είπε για τα εργασιακά: