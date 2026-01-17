Ν. Παπαϊωάννου: Ο τραμπουκισμός, οι απειλές και ο εκφοβισμός δεν έχουν θέση στη Δημοκρατία και στα Πανεπιστήμια - Real.gr

Την απερίφραστη καταδίκη του, εξέφρασε ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, για την επίθεση του Ρουβίκωνα στο σπίτι του κοσμήτορα Νομικής ΑΠΘ, Καθ. Παναγιώτη Γκλαβίνη.

«Καταδικάζω απερίφραστα τη θρασύδειλη επίθεση στο σπίτι του κοσμήτορα Νομικής του ΑΠΘ, Παναγιώτη Γκλαβίνη. Ο τραμπουκισμός, οι απειλές και ο εκφοβισμός δεν έχουν θέση στη Δημοκρατία και στα Πανεπιστήμια. Δεν φοβόμαστε και δεν υποχωρούμε. Η Πολιτεία θα προστατεύσει τα στελέχη της ακαδημαϊκής κοινότητας και θα επιβάλει τον νόμο». Αυτό τόνισε στη σχετική δήλωση ο κ. Παπαϊωάννου.

Όπως επεσήμανε, «τέτοιου είδους φαινόμενα βίας είναι ακριβώς όσα κρατούσαν για δεκαετίες τα Πανεπιστήμιά μας δέσμια».

«Αυτά τα άβατα της ανομίας εμείς τα σπάσαμε. Εξ ου και σήμερα δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη σε ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο. Δεν φοβηθήκαμε τότε και δεν φοβόμαστε ούτε τώρα. Με σχέδιο, αποφασιστικότητα και σεβασμό στους φοιτητές, χτίζουμε ασφαλή Πανεπιστήμια γνώσης, ελευθερίας και προοπτικής», συμπλήρωσε και κατέληξε:

«Η εποχή της ανοχής στη βία έχει τελειώσει. Προχωράμε μπροστά, χωρίς εκπτώσεις».