Ν. Παπαθανάσης: «Η ανάπτυξη της οικονομίας φέρνει το μέρισμα, που μοιράζεται στην κοινωνία» - Real.gr

Η παρέμβαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την εξειδίκευση των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

«Η ανάπτυξη της οικονομίας είναι αυτή η οποία φέρνει το μέρισμα, το μέρισμα που μοιράζεται στην κοινωνία. Η οικονομία όμως απαιτεί στήριξη. Το βασικό εργαλείο της στήριξης της οικονομίας είναι το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων».

Αυτό ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, στην παρέμβασή του στη συνέντευξη Τύπου της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, για την εξειδίκευση των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Όπως επεσήμανε ο κ. Παπαθανάσης, «για το 2026 το ύψος του Προγράμματος θα είναι 16,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ για το ’25 είναι 14,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Βλέπουμε λοιπόν, αύξηση 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ ή 16,4%. Αύξηση που ξεπερνά το 210% αν το συγκρίνουμε με τα μεγέθη του 2019, όταν το ΠΔΕ ήταν 5,4 δισ. ευρώ. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης που κάναμε, και βεβαίως, του αποτελέσματος που φέρνει η ανάπτυξη της οικονομίας.

Τώρα, δυο λόγια για την εξέλιξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχουμε λάβει μέχρι τώρα 21,3 δισεκατομμύρια ευρώ, είμαστε η πρώτη χώρα στην Ε.Ε, παραμένουμε η πρώτη χώρα στις εκταμιεύσεις ως προς το ΑΕΠ μας, και μέσα στις πρώτες χώρες στις φυσικές εκταμιεύσεις των πόρων. Αναμένουμε 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ από το 6ο αίτημα, για το οποίο έχουμε λάβει ήδη την προκαταρκτική έγκριση, θα φτάσουμε έτσι στα 23,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το 7ο αίτημα που ετοιμαζόμαστε να το υποβάλουμε τον Νοέμβριο, είναι ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, και βεβαίως, συμπληρωματικά, θα υποβάλλουμε το 6ο αίτημα για το σκέλος των δανείων, ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς επίσης και το 7ο αίτημα για τα δάνεια, ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Έχουμε υψηλό στόχο απορρόφησης για το 2025, 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα έχουμε ήδη φτάσει τα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, επομένως 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ θα απορροφηθούν ως τις 31/12 του τρέχοντος έτους.

Για του χρόνου, κλείνει το κεφάλαιο με 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ, μια τεράστια απορρόφηση. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει έργα και μεταρρυθμίσεις, που, βεβαίως, έχουν τελική ημερομηνία υποβολής του τελευταίου αιτήματος, του 9ο αιτήματος, που είναι ο Σεπτέμβριος του 2026. Όμως, τα έργα πρέπει να έχουν αποπληρωθεί. Και αυτό σημαίνει μια απορρόφηση 7,2 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης το 2026. Τα λοιπά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για το 2026, αναμένεται να απορροφήσουν 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το συνολικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και οι πόροι που μπαίνουν στην οικονομία, προφανώς δεν συμπεριλαμβάνουν τους πόρους που έρχονται από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι συμπληρωματικά ποσά και δεν συμπεριλαμβάνονται. Όπως δεν συμπεριλαμβάνεται και το συνολικό ύψος των επιδοτούμενων δανείων, όχι μόνο από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας που θα δείτε πιο κάτω, αλλά και από το δανειακό πρόγραμμα, που «τρέχει» ειδικά με το σχέδιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Σε εξέλιξη έχουμε το πρόγραμμα για την Εξωστρέφεια των ΜμΕ -λέω σε εξέλιξη γιατί είναι πολύ σημαντικό. Προφανώς, έχουμε στοχεύσει στο να μειώσουμε το ισοζύγιο του εμπορικού ελλείμματος. Η εξωστρέφεια και οι εξαγωγές είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας.

Παράλληλα, υπάρχουν και νέες δράσεις επιχειρηματικότητας για το 2026. Έχουμε δράση για επιχειρηματικές δραστηριότητες, εκεί που «πονάει» το εμπορικό μας ισοζύγιο, ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, προφανώς αυτές θα μοχλεύσουν πολύ περισσότερες επενδύσεις.

Δράση ενίσχυσης αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύψους 70 εκατ. ευρώ, και δράση για τις επιχειρήσεις οι οποίες θα υπαχθούν στην κατηγοριοποίηση του STEP. Εδώ είναι που συμπεριλαμβάνεται η καινοτομία και η νεοφυής επιχειρηματικότητα.

Τώρα, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ, το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία και απορροφήθηκαν ήδη πόροι του επιδοτούμενου σκέλους, έχει ανοιχτό ακόμα, το σκέλος των εγγυήσεων. Να θυμίσω ότι με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας επιδοτούμε τα δάνεια μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας με 40% επιδότηση του επιτοκίου ή εγγυόμαστε εμείς, ως Πολιτεία, το 80% του δανείου. Καθ’ ότι οι μικρές πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις. Επομένως, θέλουμε να διευρύνουμε την περίμετρο των επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό τομέα. Και εδώ βλέπουμε ότι πάνω από 70.000 δικαιούχοι έχουν λάβει δάνειο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπου το 75% είναι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάτω από 10 εργαζόμενους, και το 80% επιχειρήσεις που έχουν κάτω από 2 εκατομμύρια ετήσιο κύκλο εργασιών. 780 εκατομμύρια λοιπόν, σε δάνεια, πρόσθετα δάνεια, φτάνοντας συνολικά τους πόρους του Ταμείου στα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα πρόγραμμα με μεγάλη επιτυχία και με μεγάλη απορρόφηση.

Επιπλέον, υπάρχουν: Το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, με προϋπολογισμό 170 εκατομμύρια. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας DeLFI Plus, που έρχεται να στηρίξει τον αναπτυξιακό νόμο και τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν έγκριση από τον αναπτυξιακό νόμο.

Εδώ, έχουμε και επιδότηση και στήριξη στο δανειακό σκέλος, έτσι ώστε μια επιχείρηση να ξεκινήσει την επιχειρηματική δραστηριότητα και στη συνέχεια να μετατραπεί αυτό σε δάνειο. Και βεβαίως το Patent Fund, ακριβώς για να μπορέσουμε να στηρίξουμε νέες επιχειρήσεις, οι οποίες επιχειρούν σε καινοτόμες δραστηριότητες.

Το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο Ταμείο Ανάκαμψης, πέραν των άλλων, και πέραν του δανειακού σκέλους το οποίο τρέχει, να θυμίσω ότι αριθμητικά οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν λάβει δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ισάριθμες με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Προφανώς, τα επιχειρηματικά σχέδια είναι μεγαλύτερα. Προσθέτουμε λοιπόν, άλλα 300 εκατομμύρια για στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, που θα μοχλεύσουν άλλα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια. Και επαναλαμβάνω, αυτά δεν έχουν συμπεριληφθεί στην παρουσίαση του συνολικού πακέτου. Είναι πρόσθετα, πρόσθετοι πόροι που στηρίζουν την επιχειρηματικότητα και βεβαίως την οικονομία.

150 εκατομμύρια ευρώ θα κατευθυνθούν για δράσεις για την ‘Αμυνα και την Υγεία. Στην αναθεώρηση που έχουμε, ένας από τους άξονες που επιθυμεί η Ευρώπη να στρέψουμε την προσοχή, πέραν από το στεγαστικό, είναι και η ‘Αμυνα. Γι’ αυτό λοιπόν σε αυτές τις κατηγορίες των επιχειρήσεων προσθέτουμε ένα ειδικό καθεστώς, όπου θα λάβουν στήριξη με 150 εκατομμύρια. Να θυμίσω ότι 150 εκατομμύρια είναι το επιτρεπόμενο όριο ενός «καθεστώτος» για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων: 50 εκατομμύρια για καινοτόμα φάρμακα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα συμπεριλάβει επιχειρήσεις που θέλουν να μπουν σε αυτή τη δραστηριότητα. Είναι ένα πρόσθετο στοιχείο του επενδυτικού clawback. Να θυμίσω ότι έχουμε 350 εκατομμύρια σε επενδυτικό clawback. Ένα μέρος προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το υπόλοιπο από το Εθνικό Σκέλος.

Τώρα, δυο λόγια για προηγούμενες παρεμβάσεις, για το στεγαστικό, ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα Γνωρίζουμε το πρόβλημα, στεκόμαστε στο πρόβλημα. Δεν έχουμε πει ότι το έχουμε λύσει, αλλά κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι δεν έχει στρέψει την προσοχή της στο συγκεκριμένο πρόβλημα.

Να θυμίσω λοιπόν, ότι: έχουμε μειώσει τον ΕΝΦΙΑ κατά 34%, έχουμε καταργήσει τον φόρο γονικών παροχών, έχουμε αναστείλει τον ΦΠΑ στις νέες οικοδομές τα τελευταία έξι χρόνια, και έχουμε αυστηροποίησει τα κριτήρια για τη χορήγηση Golden Visa -σχεδόν έχει γίνει απαγορευτική η Golden Visa. Επίσης, το πρώτο πρόγραμμα «Σπίτι Μου», 750 εκατομμύρια ευρώ, 10.000 ευρώ δάνεια. Το «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» για νέους, προϋπολογισμού 300 εκατομμυρίων ευρώ. Το Πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής Κάλυψη μέσω της ΔΥΠΑ και επιβολή ΦΠΑ 13% και τέλος παρεπιδημούντων στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, τύπου Airbnb. Προφανώς θέλουμε να τα περιορίσουμε έτσι ώστε να μην καταλαμβάνουν βιώσιμο χώρο για τις οικογένειες. Το Πρόγραμμα «Ανακαινίζω- Νοικιάζω» για κενά σπίτια και το «Σπίτι Μου ΙΙ», που είναι σε εξέλιξη. Σήμερα που μιλάμε, περίπου 9.700 συμπολίτες μας έχουν «κλειδώσει» το σπίτι τους. Έχουμε ήδη φτάσει στο 60% του προϋπολογισμού. Είναι ένα πρόγραμμα ανακατεύθυνσης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ένα πρόγραμμα το οποίο λογικά, θα μπορούσε να «κλείσει» τον Αύγουστο του 2026, αλλά επειδή ακριβώς «τρέχει» πιο γρήγορα από το «Σπίτι Μου Ι», λόγω του ότι έχει διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια έως 50 ετών – το προηγούμενο πρόγραμμα ήταν ως 39 ετών- και ταυτόχρονα αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια, έχει μεγάλη ζήτηση. Θεωρώ ότι μέσα στο έτος, θα «κλείσει» ως πρόγραμμα. Θα παρέχει τη δυνατότητα 20.000 συμπολίτες μας να αγοράσουν σπίτι και να πληρώνουν δόση χαμηλότερη από αυτή που θα πλήρωναν για αντίστοιχη κατοικία για ενοίκιο.

Επίσης, δεν επιτρέπεται, συνεχίζει να μην επιτρέπεται η νέα βραχυχρόνια μίσθωση στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο δημοτικό Διαμέρισμα της Αθήνας, για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης, ενώ υπάρχει και διπλασιασμός της μέγιστης επιδότησης του Προγράμματος «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», από τα 4 χιλιάδες στα 8.100 ευρώ.

Από 1/1/2024 εφαρμόστηκε η μεγαλύτερη μείωση φόρου για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων, για μετατροπή κενού ακινήτου που βρίσκεται σε βραχυχρόνια μίσθωση, έχουμε απαλλαγή φόρου εισοδήματος για το εν λόγω ενοίκιο για τρία έτη. Το τέλος ανθεκτικότητας για βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι κάτι το οποίο κρίθηκε απαραίτητο, είναι μειωμένο για τους χειμερινούς μήνες και αυξημένο για τους καλοκαιρινούς μήνες. Εδώ στηρίξαμε και τα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης, αυξάνοντας και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι για τις φυσικές καταστροφές. Πέρυσι, τους διπλασιάσαμε από 300 εκατομμύρια ευρώ σε 600 εκατομμύρια. Συνολικά πληρώσαμε 730 εκατομμύρια ευρώ για φυσικές καταστροφές.

Νέες παρεμβάσεις: Θεσπίζεται ο ενδιάμεσος συντελεστής 25% για τα εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ. Αφορά 161.587 ιδιοκτήτες ακινήτων. Ετήσιο κόστος 90 εκατ. ευρώ. Επίσης: Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500. Τι σημαίνει το ένα εκατομμύριο δικαιώματα; Είναι κατ’ ουσίαν αφορά δύο εκατομμύρια συμπολίτες μας, 700.000 κατοικίες. Αφορά επίσης 12.720 οικισμούς από συνολικά 13.586 οικισμούς. Ο φόρος μειώνεται στο 50% και βεβαίως απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ συνολική το 2027. Τώρα το ετήσιο κόστος είναι 75 εκατομμύρια.

Η κοινωνική αντιπαροχή. Τι είναι η κοινωνική αντιπαροχή; Είναι η διάθεση ακινήτων του Δημοσίου τα οποία θα παρέχονται σε ευάλωτους συμπολίτες μας, προκειμένου να έχουν φτηνή κατοικία. Ήδη, έγιναν οι σχετικές ανακοινώσεις για περίπου 2.000 κατοικίες, όπου το 25% θα αξιοποιηθούν για το Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας και το υπόλοιπο θα δοθεί για κατοικίες συμπολιτών μας.

Νέες παρεμβάσεις σε αυτό: Η επιστροφή του ενοικίου είναι η επιστροφή ενός από τα δώδεκα ενοίκια, η ανακοίνωση που είχε γίνει τον Απρίλιο, η επέκταση για το 2026 της απαλλαγής φόρου εισοδήματος για τρία έτη, για κενές κατοικίες που μισθώνουν για μακροχρόνια μίσθωση έως το τέλος του έτους. Επέκταση έως το τέλος του 2026 της αναστολής του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, προϋπολογισμού- ετησίου κόστους 18 εκατομμύρια ευρώ. Παρατείνεται η ισχύς της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων για τα έτη 2025 και 2026, 5 εκατομμύρια ευρώ, και βεβαίως επεκτείνεται για το 2026 ο περιορισμός λειτουργίας νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας.

Προφανώς η Ελλάδα αλλάζει, η οικονομία αναπτύσσεται, το μέρισμα μεταφέρεται άμεσα στην κοινωνία. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική. Μια σωστή δημοσιονομική πολιτική, μια ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή».

ΑΠΕ-ΜΠΕ